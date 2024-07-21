США столкнулись с проблемами в увеличении производства ракет к ПВО Patriot
Категория
Мир
Дата публикации

США столкнулись с проблемами в увеличении производства ракет к ПВО Patriot

ракеты к ЗРК Patriot
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Источник:  Reuters

У США возникли проблемы при реализации плана по увеличению производства ракет к ПВО Patriot на предприятиях в Японии из-за отсутствия критически важного компонента, производителем которого является компания Boeing.

Главные тезисы

  • США столкнулись с проблемами увеличения производства ракет к ПВО Patriot из-за отсутствия критического компонента от Boeing.
  • Для увеличения производства раакет на предприятиях в Японии необходимо увеличить поставки головок самонаведения, что является сложной задачей из-за дефицита компонентов.
  • Boeing планирует расширить мощности для увеличения производства, но новые производственные линии будут готовы только к 2027 году.
  • Увеличение производства ракет в Японии требует наращивания мощностей и поиска финансирования для нового завода.
  • Увеличение объемов производства ракет Patriot до 750 в год в мире может занять несколько лет из-за трудностей с дефицитом и расширением производства.

Что известно о проблемах в США по увеличению производства ракет к ПВО Patriot

Отмечается, что, по словам американских чиновников и источников из этой производственной отрасли, для расширения производства ракет в ЗРК Patriot на предприятиях в Японии необходимо увеличить дополнительные поставки головок самонаведения, производимые компанией Boeing.

При этом японская компания Mitsubishi Heavy Industries по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin ежегодно производит около 30 ракет в ЗРК Patriot и может увеличить количество производства до 60 единиц в год.

США испытывают проблемы с увеличением производства ракет к ЗРК Patriot
ЗРК Patriot

США надеются как можно быстрее увеличить производство с примерно 500 в год до более чем 750 в год во всем мире.

Может пройти несколько лет, прежде чем MHI сможет увеличить объемы производства из-за дефицита, – пояснил один из собеседников журналистов.

Какие трудности возникают с увеличением производства ракет к ЗРК Patriot в Японии

В прошлом году Boeing стал расширять свои мощности, чтобы увеличить производство на 30%, хотя дополнительные производственные линии не заработают до 2027 года.

Даже при наличии поставок достаточного количества головок самонаведения, расширение годового производства ракет для Patriot в Японии более чем на 60 единиц потребует от MHI наращивания мощностей.

Учитывая это, MHI или Соединенные Штаты должны будут найти деньги на строительство нового завода по производству ракет, который может стоить по меньшей мере десятки миллионов долларов, сообщил один из источников в японском правительстве.

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