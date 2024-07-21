У США возникли проблемы при реализации плана по увеличению производства ракет к ПВО Patriot на предприятиях в Японии из-за отсутствия критически важного компонента, производителем которого является компания Boeing.

Что известно о проблемах в США по увеличению производства ракет к ПВО Patriot

Отмечается, что, по словам американских чиновников и источников из этой производственной отрасли, для расширения производства ракет в ЗРК Patriot на предприятиях в Японии необходимо увеличить дополнительные поставки головок самонаведения, производимые компанией Boeing.

При этом японская компания Mitsubishi Heavy Industries по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin ежегодно производит около 30 ракет в ЗРК Patriot и может увеличить количество производства до 60 единиц в год.

ЗРК Patriot

США надеются как можно быстрее увеличить производство с примерно 500 в год до более чем 750 в год во всем мире.

Может пройти несколько лет, прежде чем MHI сможет увеличить объемы производства из-за дефицита, – пояснил один из собеседников журналистов. Поделиться

Какие трудности возникают с увеличением производства ракет к ЗРК Patriot в Японии

В прошлом году Boeing стал расширять свои мощности, чтобы увеличить производство на 30%, хотя дополнительные производственные линии не заработают до 2027 года.

Даже при наличии поставок достаточного количества головок самонаведения, расширение годового производства ракет для Patriot в Японии более чем на 60 единиц потребует от MHI наращивания мощностей.

Учитывая это, MHI или Соединенные Штаты должны будут найти деньги на строительство нового завода по производству ракет, который может стоить по меньшей мере десятки миллионов долларов, сообщил один из источников в японском правительстве.