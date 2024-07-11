Россия усиливает "патриотическое воспитание" детей на ТОТ Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия усиливает "патриотическое воспитание" детей на ТОТ Херсонщины

Россия усиливает "патриотическое воспитание" детей на ТОТ Херсонщины
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Источник:  Спротив

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне подготовили проект закона о патриотическом воспитании школьников, который предусматривает участие украинских детей в кремлевских пропагандистских движениях.

Главные тезисы

  • Оккупационные власти РФ пытаются формировать поколение "верных слуг" для своих имперских амбиций посредством пропаганды и военного воспитания на оккупированной территории Украины.
  • Дети на оккупированных территориях будут вынуждены участвовать в кремлевских пропагандистских движениях, направленных на дестабилизацию общества и подготовку к войне.
  • Оккупанты похитили более 100 украинских детей и отправили в военно-патриотический лагерь в РФ на повышение военно-патриотического духа

Оккупационные власти РФ закрепят пропаганду среди детей ТОТ на законодательном уровне

Этим законопроектом власти РФ стремятся закрепить пропаганду среди детей на законодательном уровне.

Согласно подготовленному оккупантами законопроекту "о патриотическом воспитании" на ТОТ Херсонщины, дети вынуждены будут обязательно участвовать в кремлевских движениях вроде комсомола.

Отмечено, что авторы такого документа не скрывают, что он разработан по идее превосходства нации РФ и антизападной риторике. В то же время за его создание ответственны местные оккупационные власти и российские молодежные активисты — участники так называемой "правовой мастерской России"

Таким образом, используя инструмент массовости и материального преимущества участия в таких движениях, враг планирует нарастить промывание мозгов украинских детей с целью подготовки их в качестве янычар к последующим войнам империи.

Российские оккупанты похитили в "военно-патриотические лагеря" более 100 украинских детей на ВТО

Россия похитила украинских детей из временно оккупированного Кременского района Луганской области в так называемый "военно-патриотический лагерь" на территории РФ.

Ужасный поступок оккупационная армия оправдала лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Нашли причину — будто из-за возникших вокруг Кременщины лесных пожаров оккупанты решили отправить "на отдых" 137 детей района в Астраханскую область.

Артем Лысогор

Артем Лысогор

Глава Луганской ОВА

Отмечается, что там в военно-патриотическом лагере с детьми будут заниматься представители армии РФ. В частности, они будут обучать управление дронами и повышать уровень военно-патриотического воспитания.

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