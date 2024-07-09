Российские оккупанты похитили в "военно-патриотические лагеря" более 100 украинских детей на ВТО

Россия похитила украинских детей из временно оккупированного Кременского района Луганской области в так называемый "военно-патриотический лагерь" на территории РФ.
Главные тезисы
- Дети попали в "военно-патриотический лагерь" РФ якобы из-за лесных пожаров в Луганской области.
- Россия похитила детей в лагерь в Астраханской области, где оккупационная армия будет обучать управлению дронами и военно-патриотическому воспитанию.
- Документальный фильм "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении украинских детей и их трагической судьбе из-за войны России против Украины.
137 детей из оккупированной Луганщины похитили в Астраханскую область РФ
Ужасный поступок оккупационная армия оправдала лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что там в военно-патриотическом лагере с детьми будут заниматься представители армии РФ. В частности, они будут обучать управление дронами и повышать уровень военно-патриотического воспитания.
По данным ОВА, всего этот лагерь должен принять 750 детей из так называемой ЛНР.
Лысогор подчеркнул, что леса вокруг Кременной горят уже несколько месяцев, однако российские захватчики не в состоянии противодействовать стихии. У окупантов отсутствуют спецтехника и соответствующий приказ "сверху".
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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