Российские оккупанты похитили в "военно-патриотические лагеря" более 100 украинских детей на ВТО

Россия похитила украинских детей из временно оккупированного Кременского района Луганской области в так называемый "военно-патриотический лагерь" на территории РФ.

137 детей из оккупированной Луганщины похитили в Астраханскую область РФ

Ужасный поступок оккупационная армия оправдала лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Нашли причину - будто из-за возникших вокруг Кременщины лесных пожаров оккупанты решили отправить "на отдых" 137 детей района в Астраханскую область. Артем Лысогор Глава Луганской ОВА

Отмечается, что там в военно-патриотическом лагере с детьми будут заниматься представители армии РФ. В частности, они будут обучать управление дронами и повышать уровень военно-патриотического воспитания.

По данным ОВА, всего этот лагерь должен принять 750 детей из так называемой ЛНР.

Лысогор подчеркнул, что леса вокруг Кременной горят уже несколько месяцев, однако российские захватчики не в состоянии противодействовать стихии. У окупантов отсутствуют спецтехника и соответствующий приказ "сверху".

Местным детям повезло, потому что просто настал черед. Они, может быть, и вернутся, а вот пожары никуда не денутся, - добавил глава Луганской ОВА. Поделиться

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.