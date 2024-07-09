Російські окупанти викрали до “військово-патріотичних таборів” понад 100 українських дітей на ТОТ

Росія викрала українських дітей з тимчасово окупованого Кремінського району Луганської області до так званого “військово-патріотичного табору” на території РФ.

137 дітей з окупованої Луганщини викрали до Астраханської області РФ

Жахливий вчинок окупаційна армія виправдала лісовими пожежами у регіоні. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Знайшли причину – ніби через лісові пожежі, що виникли навколо Кремінщини, окупанти вирішили відправити "на відпочинок" 137 дітей району до Астраханської області. Артем Лисогор Очільник Луганської ОВА

Зазначається, що там, у військово-патріотичному таборі, з дітьми займатимуться представники армії РФ. Зокрема, їх навчатимуть керування дронами та підвищуватимуть рівень військово-патріотичного виховання.

За даними ОВА, загалом цей табір має прийняти 750 дітей із так званої ЛНР.

Лисогор підкреслив, що ліси навколо Кремінної палають вже декілька місяців, проте російські загарбники не в змозі протидіяти стихії. В окупантів відсутні спецтехніка і відповідний наказ "зверху".

Місцевим дітям пощастило, бо просто настала черга. Вони, можливо, й повернуться, а от пожежі нікуди не подінуться, - додав очільник Луганської ОВА. Поширити

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.