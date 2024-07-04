Росія використовує захоплені на ТОТ України заводи для ремонту військової техніки

Росія перетворює захоплені українські заводи на бази ВПК

Підприємства України на тимчасово окупованих територіях стають частиною російського військово-промислового комплексу у війні проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни використовують промислову базу захоплених підприємств ТОТ для власних потреб. Поширити

Зазначається, що на низці об’єктів спостерігається налагодження ремонтних баз військової техніки окупантів та робітників із РФ.

Також є випадки виробництва другорядних та низькотехнологічних комплектуючих. При цьому робота відбувається з залученням місцевих.

У так званому “виші“ Луганська вже створили авіапарк безпілотників

Так званий вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на кафедрі "вишу" вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки. Поширити

Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".