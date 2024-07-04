Росія використовує захоплені на ТОТ України заводи для ремонту військової техніки

Росіяни передають цехи захоплених заводів на тимчасово окупованих українських територіях підприємствам військово-промислового комплексу РФ.
Головні тези:
- Росія використовує захоплені українські заводи на тимчасово окупованих територіях для ремонту військової техніки.
- На цих підприємствах відбувається виробництво деталей та налагодження ремонтних баз військової техніки окупантів.
- У “ЛНР” створено авіапарк безпілотників та здійснюється підготовка техніків та операторів БпЛА.
- Вчителі, які працюють на Росію, викладають студентам пропагандистські лекції з антизахідною риторикою.
- Російські окупанти використовують українські території для укріплення свого військово-промислового комплексу та поширення впливу.
Росія перетворює захоплені українські заводи на бази ВПК
Підприємства України на тимчасово окупованих територіях стають частиною російського військово-промислового комплексу у війні проти України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на низці об’єктів спостерігається налагодження ремонтних баз військової техніки окупантів та робітників із РФ.
Також є випадки виробництва другорядних та низькотехнологічних комплектуючих. При цьому робота відбувається з залученням місцевих.
У так званому “виші“ Луганська вже створили авіапарк безпілотників
Так званий вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".
У Луганській ОВА додають, що тим часом вчителі та викладачі, які працюють на Росію, проходять навчання, аби надалі читати курс студентам вишів та учням старших класів "Основи російської державності" — пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.
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