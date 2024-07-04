Россия использует захваченные на ВОТ Украины заводы для ремонта военной техники

Россия превращает захваченные украинские заводы в базы ВПК

Предприятия Украины на временно оккупированных территориях становятся частью российского военно-промышленного комплекса в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне используют промышленную базу захваченных предприятий ТОТ для собственных нужд. Поделиться

Отмечается, что на ряде объектов наблюдается отладка ремонтных баз военной техники оккупантов и рабочих из РФ.

Также есть случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих. При этом работа проходит с привлечением местных.

В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников

Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки. Поделиться

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".