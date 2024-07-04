Россия использует захваченные на ВОТ Украины заводы для ремонта военной техники

Россияне передают цехи захваченных заводов на временно оккупированных украинских территориях предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.
Главные тезисы
- Россия передает цеха заводов, захваченных на ВОТ Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.
- Захваченные украинские заводы используются для ремонта военной техники оккупантов и производства второстепенных комплектующих.
- На оккупированных территориях Луганской области создан авиапарк беспилотников и проводится подготовка техников и операторов БпЛА.
- Учителя, работающие на Россию, преподают студентам на ВОТ пропагандистские лекции с антизападной риторикой, отрицающие существование Украины.
- Российские оккупанты используют украинские территории для укрепления своего военно-промышленного комплекса и распространения влияния.
Россия превращает захваченные украинские заводы в базы ВПК
Предприятия Украины на временно оккупированных территориях становятся частью российского военно-промышленного комплекса в войне против Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на ряде объектов наблюдается отладка ремонтных баз военной техники оккупантов и рабочих из РФ.
Также есть случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих. При этом работа проходит с привлечением местных.
В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников
Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".
В Луганской ОВА добавляют, что учителя и преподаватели, работающие на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "Основы российской государственности" — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.
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