Россия использует захваченные на ВОТ Украины заводы для ремонта военной техники
Категория
Украина
Дата публикации

Россия использует захваченные на ВОТ Украины заводы для ремонта военной техники

ВПК России
Читати українською
Источник:  Спротив

Россияне передают цехи захваченных заводов на временно оккупированных украинских территориях предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.

Главные тезисы

  • Россия передает цеха заводов, захваченных на ВОТ Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.
  • Захваченные украинские заводы используются для ремонта военной техники оккупантов и производства второстепенных комплектующих.
  • На оккупированных территориях Луганской области создан авиапарк беспилотников и проводится подготовка техников и операторов БпЛА.
  • Учителя, работающие на Россию, преподают студентам на ВОТ пропагандистские лекции с антизападной риторикой, отрицающие существование Украины.
  • Российские оккупанты используют украинские территории для укрепления своего военно-промышленного комплекса и распространения влияния.

Россия превращает захваченные украинские заводы в базы ВПК

Предприятия Украины на временно оккупированных территориях становятся частью российского военно-промышленного комплекса в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне используют промышленную базу захваченных предприятий ТОТ для собственных нужд.

Отмечается, что на ряде объектов наблюдается отладка ремонтных баз военной техники оккупантов и рабочих из РФ.

Также есть случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих. При этом работа проходит с привлечением местных.

В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников

Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

В Луганской ОВА добавляют, что учителя и преподаватели, работающие на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и ученикам старших классов "Основы российской государственности" — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне используют "соцработников" на ВТО для сбора конфиденциальной информации
ВТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты напечатают для украинских школьников с ВОТ пособие по истории "Новороссии"
Новороссия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские пропагандисты на ВОТ заставляют школьников смотреть фильмы о "Великой Отечественной войне"
Фильм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?