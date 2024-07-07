Российские оккупанты отказывают в медуслугах на ВОТ беременным с паспортами Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты отказывают в медуслугах на ВОТ беременным с паспортами Украины

Беременная
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Источник:  Спротив

На временно оккупированных территориях Украины Россия продолжает политику геноцида местного населения. Теперь ограничения разного рода применяют к беременным с украинским гражданством.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты отказываются предоставлять медицинскую помощь беременным украинкам без паспортов РФ.
  • Политика паспортизации населения на оккупированных территориях Украины направлена на уничтожение украинской нации и ограничение прав.
  • Воровство украинского зерна российскими оккупантами приводит к потерям для украинской экономики.
  • Кремль отрицает существование украинской нации и призывает к паспортизации населения на ВОТ Украины.
  • Деятельность оккупантов негативно влияет на социальное положение и права украинцев на оккупированных территориях.

Оккупанты ограничивают на ВОТ права беременных с украинскими паспортами

Кремль отрицает существование украинской нации и поэтому любой ценой пытается паспортизировать население ТОТ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Да, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом, девушка не имеет доступа к медицинскому надзору и социальным выплатам. В то же время, паспортизация будущей матери автоматически делает «россиянином» ее ребенка.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о расположении врага и при каждом паспортизированном украинце один настоящий россиянин будет отправляться обратно в ад.

РФ вывезли из оккупированного Донбасса очередную партию украинского зерна

Российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна урожая этого года.

Как отмечается, с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ВОТ Украины в Россию из порта Мариуполя.

Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Недавно активисты "КиберСопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна, добавили в ЦНС.

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