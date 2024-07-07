На временно оккупированных территориях Украины Россия продолжает политику геноцида местного населения. Теперь ограничения разного рода применяют к беременным с украинским гражданством.
Главные тезисы
- Российские оккупанты отказываются предоставлять медицинскую помощь беременным украинкам без паспортов РФ.
- Политика паспортизации населения на оккупированных территориях Украины направлена на уничтожение украинской нации и ограничение прав.
- Воровство украинского зерна российскими оккупантами приводит к потерям для украинской экономики.
- Кремль отрицает существование украинской нации и призывает к паспортизации населения на ВОТ Украины.
- Деятельность оккупантов негативно влияет на социальное положение и права украинцев на оккупированных территориях.
Оккупанты ограничивают на ВОТ права беременных с украинскими паспортами
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Да, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом, девушка не имеет доступа к медицинскому надзору и социальным выплатам. В то же время, паспортизация будущей матери автоматически делает «россиянином» ее ребенка.
Центр национального сопротивления призывает сообщать о расположении врага и при каждом паспортизированном украинце один настоящий россиянин будет отправляться обратно в ад.
РФ вывезли из оккупированного Донбасса очередную партию украинского зерна
Российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна урожая этого года.
Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.
Недавно активисты "КиберСопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна, добавили в ЦНС.
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