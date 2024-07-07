На временно оккупированных территориях Украины Россия продолжает политику геноцида местного населения. Теперь ограничения разного рода применяют к беременным с украинским гражданством.

Оккупанты ограничивают на ВОТ права беременных с украинскими паспортами

Кремль отрицает существование украинской нации и поэтому любой ценой пытается паспортизировать население ТОТ. Поделиться

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Да, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом, девушка не имеет доступа к медицинскому надзору и социальным выплатам. В то же время, паспортизация будущей матери автоматически делает «россиянином» ее ребенка.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о расположении врага и при каждом паспортизированном украинце один настоящий россиянин будет отправляться обратно в ад.

РФ вывезли из оккупированного Донбасса очередную партию украинского зерна

Российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна урожая этого года.

Как отмечается, с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ВОТ Украины в Россию из порта Мариуполя. Поделиться

Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.