Россия активизировала вербовку подростков на войну против Украины — ЦНС

Кремль активно ищет живую силу, чтобы восполнить беспрецедентные потери на фронте в Украине. Поэтому россияне активно вербуют 17-летних подростков к военкоматам на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Главные тезисы
- Россия активно вербует 17-летних подростков в военкоматы для участия в войне против Украины.
- Центр национального сопротивления предупреждает о возможных рисках для вербованных подростков.
- Россия вербует наемников из других стран, включая жителей Непала, для участия в войне против Украины.
- Для вербовки россияне используют пропаганду и обещания о возможности заработка на войне.
Как Россия активно вербует подростков на войну против Украины
Как сообщили в ЦНС, в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".
Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Россия также вербует наемников в разных странах
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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