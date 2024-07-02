Россия активизировала вербовку подростков на войну против Украины — ЦНС
Категория
Мир
Дата публикации

Россия активизировала вербовку подростков на войну против Украины — ЦНС

Россия активизировала вербовку подростков на войну против Украины — ЦНС
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Источник:  ЦНС

Кремль активно ищет живую силу, чтобы восполнить беспрецедентные потери на фронте в Украине. Поэтому россияне активно вербуют 17-летних подростков к военкоматам на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Главные тезисы

  • Россия активно вербует 17-летних подростков в военкоматы для участия в войне против Украины.
  • Центр национального сопротивления предупреждает о возможных рисках для вербованных подростков.
  • Россия вербует наемников из других стран, включая жителей Непала, для участия в войне против Украины.
  • Для вербовки россияне используют пропаганду и обещания о возможности заработка на войне.

Как Россия активно вербует подростков на войну против Украины

Как сообщили в ЦНС, в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".

Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Играя на юношеском максимализме, с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю, будет ликвидирован, отметили в Сопротивлении.

Россия также вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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