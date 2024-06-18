Кремль вербует шпионов в Германии после высылки дипломатов — Reuters

Россия использует шантаж и подкуп, чтобы завербовать шпионов в Германии. Это происходит после того, как страны ЕС выслали более 600 дипломатов Москвы.
Главные тезисы
- Согласно главе Федерального ведомства по охране конституции Германии, российские спецслужбы затрачивают большие средства на вербовку агентов в Германии.
- Российские службы готовы платить высокие гонорары агентам, чтобы достичь своих разведывательных целей.
- Большинство мишеней российских спецслужб в Германии – немцы, проживающие в России или посещающие страну регулярно, включая немецких дипломатов.
- Российские действия по вербовке шпионов в Германии вызваны предыдущими высылками российских дипломатов и подозрениями в работе на российские спецслужбы.
Как Россия вербует шпионов в Германии
Как заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг, российские спецслужбы тратят большие средства для того, чтобы нанять агентов в Германии.
Он уточнил, что в прошлом году двум гражданам Германии, пойманным на шпионаже в пользу России, Москва заплатила примерно 400 000 евро.
Чиновник добавил, что в большинстве своем "мишенями" российских спецслужб становятся немцы, живущие в России или регулярно туда ездящие, в том числе и немецкие дипломаты.
Как только у них появляется компрометирующая информация о своих "целях", эти службы не стесняются использовать агрессивные методы вербовки, подчеркнул глава BfV.
Что этому предшествовало
Напомним, Германия уже не раз высылала российских дипломатов из страны. Европейские государства подозревают, что часть дипломатов РФ могут работать на российские спецслужбы.
В частности, 40 российских дипломатов Берлин выслал еще в 2022 году, после того, как весь мир увидел последствия зверств россиян в Буче.
Также в начале мая Британия решила выслать российского дипломата, поскольку оказалось, что он "незаявленный сотрудник военной разведки РФ".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-