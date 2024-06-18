Кремль вербует шпионов в Германии после высылки дипломатов — Reuters

Россия использует шантаж и подкуп, чтобы завербовать шпионов в Германии. Это происходит после того, как страны ЕС выслали более 600 дипломатов Москвы.

Как Россия вербует шпионов в Германии

Как заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг, российские спецслужбы тратят большие средства для того, чтобы нанять агентов в Германии.

Россия прилагает все усилия, чтобы компенсировать сокращение немецким правительством количества российских агентов в Германии, — добавил Хельденванг. Поделиться

Он уточнил, что в прошлом году двум гражданам Германии, пойманным на шпионаже в пользу России, Москва заплатила примерно 400 000 евро.

Гонорары агентов свидетельствуют о том, что у российских служб по-прежнему есть огромные финансовые ресурсы для достижения своих разведывательных целей, — рассказал Хельденванг. Поделиться

Чиновник добавил, что в большинстве своем "мишенями" российских спецслужб становятся немцы, живущие в России или регулярно туда ездящие, в том числе и немецкие дипломаты.

Как только у них появляется компрометирующая информация о своих "целях", эти службы не стесняются использовать агрессивные методы вербовки, подчеркнул глава BfV.

Что этому предшествовало

Напомним, Германия уже не раз высылала российских дипломатов из страны. Европейские государства подозревают, что часть дипломатов РФ могут работать на российские спецслужбы.

В частности, 40 российских дипломатов Берлин выслал еще в 2022 году, после того, как весь мир увидел последствия зверств россиян в Буче.

Также в начале мая Британия решила выслать российского дипломата, поскольку оказалось, что он "незаявленный сотрудник военной разведки РФ".