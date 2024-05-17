Россия вербует иностранных "журналистов" через агентурную программу Кремля — ЦНС

РФ через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блоггеров и молодежи" для распространения пропаганды против Украины.

Россияне вербуют журналистов для оправдания войны против Украины

Как объясняют в ЦНС, "Россотрудничество" — структура созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире.

За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей. Это больше, чем за весь 2023 год.

В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию и в том числе временно оккупированные территории тысячи молодых "представителей общественно-политических кругов" из-за границы.

В России иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей Sputnik и в газете "Комсомольская правда. В дальнейшем они становятся ячейками пропагандами в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира, — пишут в Центре нацсопротивления. Поделиться

РФ использует иностранных журналистов для пропаганды против Украины

В рамках операции "Перун" РФ привлекает иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Так, ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Также журналист родом из Исландии Хаукур Хауксон пытаясь дискредитировать Украину, распространял фейки Кремля о биолабораториях США и нацистов.