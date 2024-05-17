Росія вербує іноземних "журналістів" через агентурну програму Кремля — ЦНС
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Росія вербує іноземних "журналістів" через агентурну програму Кремля — ЦНС

преса
Джерело:  ЦНС

РФ через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді" для поширення пропаганди проти України.

Росіяни вербують журналістів для виправдання війни проти України

Як пояснюють в ЦНС, "Росспівробітництво" — структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі.

За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік.

У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на у тому числі тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордону.

На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда. Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу, — пишуть у Центрі нацспротиву.

РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України

У межах операції “Перун” РФ залучає іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT. 

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.

Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.

Окрім цього після виходу військ РФ із Київщини Хауксон називав шокуючі репортажі про звірства окупантів у Бучі “театром мерців” та “продуманим до дрібниць фейком”.

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