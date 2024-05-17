Росія вербує іноземних "журналістів" через агентурну програму Кремля — ЦНС

РФ через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді" для поширення пропаганди проти України.
Росіяни вербують журналістів для виправдання війни проти України
Як пояснюють в ЦНС, "Росспівробітництво" — структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі.
За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік.
У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на у тому числі тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордону.
РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України
У межах операції “Перун” РФ залучає іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.
Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.
Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.
Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.
Окрім цього після виходу військ РФ із Київщини Хауксон називав шокуючі репортажі про звірства окупантів у Бучі “театром мерців” та “продуманим до дрібниць фейком”.
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