Російська мережа з дезінформації в Європі "Двійник" пов'язана з журналістами "Першого каналу"
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Російська мережа з дезінформації в Європі "Двійник" пов'язана з журналістами "Першого каналу"

1 канал
Джерело:  t-online

Масштабна мережа російської дезінформації в Європі має зв'язок з журналістами «Першого каналу» та «Известий» з Національної медіагрупи (НМГ).

Російська мережа з дезінформації “Двійник” обслуговується журналістами НМГ

Мережа з поширення дезінформації в Європі, яку називають “Двійник”, пов'язана зі співробітниками НМГ.

Про це повідомило 27 березня німецьке видання t-online.

Коментарі закордонних експертів для кампаній ботів у соцмережах беруть журналісти «Першого каналу», «Известий» та «РЕН ТВ», акціонером яких є НМГ.

Видання t-online встановило особи двох журналістів із Росії, які беруть інтерв'ю у західних експертів та політиків. Відео потім потрапляє на мережу сторінок фейку і масово поширюється армією ботів, що працюють на користь Кремля.

Експертів вводять в оману щодо цілей спілкування та майбутніх майданчиків розміщення. Зокрема, з автором серії досліджень про молодь у Німеччині Саймоном Шнетцером адміністратори «Двійника» домовлялися як автори франкомовного сайту RRN.media.

Однак згодом Шнетцер виявив відеозапис своєї розмови на сайті Wanderfalke, у підводці до інтерв'ю стверджувалося, що воно розповідає про серйозність протестів французьких фермерів.

Журналісти t-online вивчили витоки про журналіста, який розмовляв зі Шнетцером та іншими експертами, а також про його колегу, який домовлявся про інтерв'ю.

t-online

Інтерв'юером виявився Вадим Чайка. За інформацією t-online, йому 31 рік. Він закінчив РАНХіГС. Своїми місцями роботи у сервісі LinkedIn він вказав французькі телекомпанії France Télévisions та TF1. Проте, згідно з даними t-online, у 2020 році роботодавцем Чайки був «Перший канал», а в 2022 році — газета «Известия».

Вірогідно, вік Вадима Чайки у статті німецького видання названий невірно — йому не 31 рік, а 26 років. Це підтверджують публікації Radio Canada про голосування на виборах президента Росії у 2018 році, де згадується, що Чайці 18 березня 2018-го було 22 роки, та новина РАНХіГС про поїздку Чайки на Північний полюс у 2017 році (тоді він навчався на третьому курсі університету).

У 2017 році Чайка виїхав до Франції за програмою обміну Neoma Business School. Через рік він приїжджав до Росії разом із знімальною групою каналу TF-1. У 2021 році Чайка був співробітником Першого каналу, випливає з витоків, з якими ознайомилося Агентство.

Другий журналіст — Олександр (у тексті не називається прізвище) — також працює в «Известиях» та на каналі «РЕН ТВ». Йому 28 років, він закінчив МДУ.

НМГ та обидва журналісти проігнорували питання t-online. Чайка не відповів і на повідомлення журналіста "Агентства".

Проєкт “Двійник”: що відомо

Сайти проекту «Двійник» почали з'являтися у березні 2022 року. Вони виглядають як копії відомих видань, таких як Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, t-online, Welt, The Guardian, Le Mond, El Mundo.

Проте пишуть зовсім не так, як ті ЗМІ, які вони копіюють: «двійники» поширюють наративи російської пропаганди.

Так, мережа «Двійник» була головним розповсюджувачем фотографій із зірками Давида, які малювали в Парижі, пише Le Monde. Крім того, за інформацією газети, у правоохоронних органах вважають, що за появою цих зірок стоїть проросійський підприємець Молдови Анатолій Призенко.

Інформацію про появу в Парижі зірок Давида активно розповсюджувала мережа дезінформації «Двійник», у причетності до якої МЗС Франції звинувачувало Росію. Ця мережа створює фейкові сторінки французьких ЗМІ та органів влади, а потім поширює їх у соцмережах.

У той же час, повідомляє Le Monde, російськомовні телеграм-канали (їх видання не називає), які регулярно транслюють контент «Двійника», публікували фотографію антисемітських графіті на будівлі в Парижі, на яку було додано логотип радіо RFI. Журналісти газети не спромоглися перевірити справжність цього кадру.

Після теракту у «Крокус Сіті Холлі» з'явилася фейкова сторінка Spiegel, яка зображувала Україну спонсором тероризму. Публікації «двійників» розповсюджували роботи в соцмережах, у тому числі на платформі X (колишній Twitter).

«Двійник» є продовженням інформаційно-психологічних операцій РФ, які були масштабно апробовані в ході інформаційного супроводу повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

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