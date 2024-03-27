Российская сеть по дезинформации в Европе "Двойник" связана с журналистами "Первого канала"

Масштабная сеть российской дезинформации в Европе имеет связь с журналистами Первого канала и Известий из Национальной медиагруппы (НМГ).

Российская сеть дезинформации "Двойник" обслуживается журналистами НМГ

Сеть по распространению дезинформации в Европе, которую называют Двойник, связана с сотрудниками НМГ.

Об этом сообщило 27 марта немецкое издание t-online.

Seit Frühjahr 2022 versucht die riesige Kampagne #Doppelgänger mit Bot-Armeen und Fake-Webseiten Unruhe im Westen zu schüren.

t-online hat jetzt zwei Moskauer identifizieren können. #RuBotTicker https://t.co/UW0pfXpBHE — Lars Wienand (@LarsWienand) March 27, 2024

Комментарии зарубежных экспертов для кампаний ботов в соцсетях берут журналисты Первого канала, Известий и РЕН ТВ, акционером которых является НМГ.

Издание t-online установило личности двух журналистов из России, которые берут интервью у западных экспертов и политиков. Видео затем попадает на сеть страниц фейка и массово распространяется армией ботов, работающих в пользу Кремля.

Экспертов вводят в заблуждение по поводу целей общения и будущих площадок размещения. В частности, с автором серии исследований о молодежи в Германии Саймоном Шнетцером администраторы Двойника договаривались как авторы франкоязычного сайта RRN.media. Поделиться

Однако впоследствии Шнетцер обнаружил видеозапись своего разговора на сайте Wanderfalke, в подводке к интервью утверждалось, что рассказывает о серьезности протестов французских фермеров.

Журналисты t-online изучили истоки о разговаривавшем со Шнетцером и другими экспертами журналисте, а также о его коллеге, который договаривался об интервью.

t-online

Интервьюером оказался Вадим Чайка. По информации t-online, ему 31 год. Он окончил РАНХиГС. Своими местами работы в сервисе LinkedIn он указал французские телекомпании France Télévisions и TF1. Однако, согласно данным t-online, в 2020 году работодателем Чайки был Первый канал, а в 2022 году газета Известия.

По идее, возраст Вадима Чайки в статье немецкого издания назван неверно — ему не 31 год, а 26 лет. Это подтверждают публикации Radio Canada о голосовании на выборах президента России в 2018 году, где упоминается, что Чайке 18 марта 2018 было 22 года, и новость РАНХиГС о поездке Чайки на Северный полюс в 2017 году (тогда он учился на третьем курсе университета) .

В 2017 году Чайка уехал во Францию по программе обмена Neoma Business School. Через год он приезжал в Россию вместе со съемочной группой канала TF-1. В 2021 году Чайка был сотрудником Первого канала, вытекающим из истоков, с которыми ознакомилось Агентство. Поделиться

Второй журналист — Александр (в тексте не называется фамилия) — также работает в «Известиях» и на канале «РЕН ТВ». Ему 28 лет, он окончил МГУ.

НМГ и оба журналиста проигнорировали вопросы t-online. Чайка не ответил и на сообщение журналиста "Агентства".

Проект "Двойник": что известно

Сайты проекта Двойник начали появляться в марте 2022 года. Они выглядят как копии известных изданий, таких как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, t-online, Welt, The Guardian, Le Mond, El Mundo.

Однако пишут совсем не так, как те СМИ, которые они копируют: двойники распространяют нарративы российской пропаганды.

Так, сеть Двойник была главным распространителем фотографий со звездами Давида, которые рисовали в Париже, пишет Le Monde. Кроме того, по информации газеты, в правоохранительных органах полагают, что за появлением этих звезд стоит пророссийский предприниматель Молдовы Анатолий Призенко. Поделиться

Информацию о появлении в Париже звезд Давида активно распространяла сеть дезинформации «Двойник», в причастности к которой МИД Франции обвинял Россию. Эта сеть создает фейковые страницы французских СМИ и органов власти, а затем распространяет их в соцсетях.

В то же время, сообщает Le Monde, русскоязычные телеграмм-каналы (их издание не называет), регулярно транслируют контент «Двойника», публиковали фотографию антисемитских граффити на здании в Париже, на которую был добавлен логотип радио RFI. Журналисты газеты не смогли проверить подлинность этого кадра.

После теракта в «Крокус Сити Холле» появилась фейковая страница Spiegel, изображавшая Украину спонсором терроризма. Публикации двойников распространяли работы в соцсетях, в том числе на платформе X (бывший Twitter).