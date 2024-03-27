Российская сеть по дезинформации в Европе "Двойник" связана с журналистами "Первого канала"

Масштабная сеть российской дезинформации в Европе имеет связь с журналистами Первого канала и Известий из Национальной медиагруппы (НМГ).
Российская сеть дезинформации "Двойник" обслуживается журналистами НМГ
Сеть по распространению дезинформации в Европе, которую называют Двойник, связана с сотрудниками НМГ.
Об этом сообщило 27 марта немецкое издание t-online.
Комментарии зарубежных экспертов для кампаний ботов в соцсетях берут журналисты Первого канала, Известий и РЕН ТВ, акционером которых является НМГ.
Издание t-online установило личности двух журналистов из России, которые берут интервью у западных экспертов и политиков. Видео затем попадает на сеть страниц фейка и массово распространяется армией ботов, работающих в пользу Кремля.
Однако впоследствии Шнетцер обнаружил видеозапись своего разговора на сайте Wanderfalke, в подводке к интервью утверждалось, что рассказывает о серьезности протестов французских фермеров.
Журналисты t-online изучили истоки о разговаривавшем со Шнетцером и другими экспертами журналисте, а также о его коллеге, который договаривался об интервью.
Интервьюером оказался Вадим Чайка. По информации t-online, ему 31 год. Он окончил РАНХиГС. Своими местами работы в сервисе LinkedIn он указал французские телекомпании France Télévisions и TF1. Однако, согласно данным t-online, в 2020 году работодателем Чайки был Первый канал, а в 2022 году газета Известия.
По идее, возраст Вадима Чайки в статье немецкого издания назван неверно — ему не 31 год, а 26 лет. Это подтверждают публикации Radio Canada о голосовании на выборах президента России в 2018 году, где упоминается, что Чайке 18 марта 2018 было 22 года, и новость РАНХиГС о поездке Чайки на Северный полюс в 2017 году (тогда он учился на третьем курсе университета) .
Второй журналист — Александр (в тексте не называется фамилия) — также работает в «Известиях» и на канале «РЕН ТВ». Ему 28 лет, он окончил МГУ.
НМГ и оба журналиста проигнорировали вопросы t-online. Чайка не ответил и на сообщение журналиста "Агентства".
Проект "Двойник": что известно
Сайты проекта Двойник начали появляться в марте 2022 года. Они выглядят как копии известных изданий, таких как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, t-online, Welt, The Guardian, Le Mond, El Mundo.
Однако пишут совсем не так, как те СМИ, которые они копируют: двойники распространяют нарративы российской пропаганды.
Информацию о появлении в Париже звезд Давида активно распространяла сеть дезинформации «Двойник», в причастности к которой МИД Франции обвинял Россию. Эта сеть создает фейковые страницы французских СМИ и органов власти, а затем распространяет их в соцсетях.
В то же время, сообщает Le Monde, русскоязычные телеграмм-каналы (их издание не называет), регулярно транслируют контент «Двойника», публиковали фотографию антисемитских граффити на здании в Париже, на которую был добавлен логотип радио RFI. Журналисты газеты не смогли проверить подлинность этого кадра.
После теракта в «Крокус Сити Холле» появилась фейковая страница Spiegel, изображавшая Украину спонсором терроризма. Публикации двойников распространяли работы в соцсетях, в том числе на платформе X (бывший Twitter).
Двойник является продолжением информационно-психологических операций РФ, которые были масштабно апробированы в ходе информационного сопровождения полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.
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