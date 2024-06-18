Кремль вербує шпигунів у Німеччині після висилки дипломатів — Reuters

Росія використовує шантаж та підкуп, щоб завербувати шпигунів у Німеччині. Це відбувається після того, як країни ЄС вислали понад 600 дипломатів Москви.

Як Росія вербує шпигунів у Німеччині

Як заявив глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Хальденванг, російські спецслужби витрачаючи великі кошти для того, щоб найняти агентів у Німеччині.

Росія докладає всіх зусиль, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині, — додав Хельденванг. Поширити

Він уточнив, що минулого року двом громадянам Німеччини, яких спіймали на шпигунстві на користь Росії, Москва заплатила приблизно 400 000 євро.

Гонорари агентів свідчать про те, що російські служби, як і раніше, мають величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей, — розповів Хельденванг. Поширити

Чиновник додав, що здебільшого "мішенями" російських спецслужб стають німці, які живуть у Росії або регулярно туди їздять, у тому числі й німецькі дипломати.

Щойно у них з'являється компрометуюча інформація про свої "цілі", ці служби не соромляться використовувати агресивні методи вербування, підкреслив глава BfV.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Німеччина вже неодноразово висилала російських дипломатів з країни. Європейські держави підозрюють, що частина дипломатів РФ може працювати на російські спецслужби.

Зокрема, 40 російських дипломатів Берлін вислав ще 2022 року після того, як увесь світ побачив наслідки звірств росіян у Бучі.

Також на початку травня Британія вирішила вислати російського дипломата, оскільки виявилося, що він є "незаявленим співробітником військової розвідки РФ".