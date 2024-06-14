Спецслужбы РФ вербуют украинских подростков для диверсий против ВСУ

С целью дестабилизации ситуации в Украине российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военнослужащих ВСУ.

Спецслужбы РФ вербуют подростков за деньги поджигать авто ВСУ

Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц старше 13 лет.

Работники спецслужб РФ обещают несовершеннолетним за поджог щедрое денежное вознаграждение.

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский рассказал, что в Одессе уголовная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, совершивших поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще один автомобиль.

Отмечается, что следователи полиции передали материалы по подследственности следователям СБУ, которые на основании собранных правоохранителями доказательств сообщили задержанному фигуранту о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения.

Младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Другим суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избранных мерах, добавляют в НПУ.

Также поджоги автомобилей ВСУ были зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся безотлагательные следственные действия, продолжается досудебное расследование, сообщают полицейские.

Полиция обратилась к родителям касаемо вербовки РФ подростков

Как отмечается, Нацполиция Украины совместно с СБУ активно противостоит врагу и принимает меры по защите молодежи от влияния российских спецслужб.