Спецслужбы РФ вербуют украинских подростков для диверсий против ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Спецслужбы РФ вербуют украинских подростков для диверсий против ВСУ

Национальная полиция Украины
всу
Читати українською

С целью дестабилизации ситуации в Украине российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военнослужащих ВСУ.

Главные тезисы

 

  • Полиция разоблачает случаи поджогов и задерживает подозреваемых, проводя досудебное расследование и принимая меры пресечения.
  • Родители призываются быть бдительными и обратить внимание на возможную вербовку детей спецслужбами, предупреждая их об ответственности за совершение диверсий.
  • Нацполиция Украины совместно с СБУ активно противостоит вербовке подростков на сторону врага и предпринимает меры по защите молодежи от влияния спецслужб РФ.

Спецслужбы РФ вербуют подростков за деньги поджигать авто ВСУ

Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц старше 13 лет.

Работники спецслужб РФ обещают несовершеннолетним за поджог щедрое денежное вознаграждение.

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский рассказал, что в Одессе уголовная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, совершивших поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще один автомобиль.

Отмечается, что следователи полиции передали материалы по подследственности следователям СБУ, которые на основании собранных правоохранителями доказательств сообщили задержанному фигуранту о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения.

Младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Другим суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избранных мерах, добавляют в НПУ.

Также поджоги автомобилей ВСУ были зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся безотлагательные следственные действия, продолжается досудебное расследование, сообщают полицейские.

Полиция обратилась к родителям касаемо вербовки РФ подростков

Как отмечается, Нацполиция Украины совместно с СБУ активно противостоит врагу и принимает меры по защите молодежи от влияния российских спецслужб.

Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленной законом ответственности за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российские спецслужбы вербуют агентов среди латвийцев через Telegram
Telegram
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
The Telegraph узнал о вербовке Россией экстремистов для терактов на Западе
Экстремисты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия вербует иностранных "журналистов" через агентурную программу Кремля — ЦНС
пресса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?