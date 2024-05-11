The Telegraph узнал о вербовке Россией экстремистов для терактов на Западе

Россия вербует ультраправых экстремистов и представителей криминалитета для нападений в Великобритании и других странах НАТО.

Россияне перенимают тактику Ирана

По словам источников, завербованные россиянами террористы ответственны за серию атак в Западной Европе и США за последние шесть месяцев. Утверждается, что их вербуют "тайные офицеры ГРУ" и участники "Группы Вагнера".

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в разведке.

ГРУ развивает сеть правых террористов для развертывания против целей НАТО. Эти атаки уже проходят и продолжаются некоторое время в разных странах НАТО. Сейчас разведывательные службы активно предупреждают свои правительства, что угроза очень реальна. Правые экстремисты становятся целью [российских вербовщиков], потому что они являются группой в политическом спектре, пророссийской, пропутинской и очень жестокой. Поделиться

Отмечается, что Кремль вынужден был перейти к тактике, подобной той, которую использует Иран — привлечению организованных преступных группировок к совершению террористических атак.

Вместе с тем, российские диверсии остаются ограниченными в масштабе и не похожи на смертоносные теракты исламистов. Директор лондонского аналитического центра Mayak Intelligence Марк Галеотти считает это свидетельством того, что на текущем этапе Кремль еще сдерживает своих террористов по политическим соображениям.

Даже если Путин говорит о войне против Запада, на самом деле он не желает открытого конфликта. Поэтому Россия использует операции, которые остаются несколько ниже порога [эскалации].

Российские шпионы и диверсанты на Западе

На днях The Financial Times выпустила обширную публикацию о российской агентурной сети в странах Запада. Как рассказали журналистам источники среди западных чиновников, Кремль начал активно готовить тайные диверсии на европейской территории.

Украинский военный обозреватель Александр Коваленко, комментируя статью, отметил, что Запад проспал основной этап формирования российской агентурной сети. Даже видя, что делают россияне, западные спецслужбы попросту игнорировали враждебную активность.