The Telegraph дізнався про вербування Росією екстремістів для терактів на Заході
Категорія
Світ
Дата публікації

The Telegraph дізнався про вербування Росією екстремістів для терактів на Заході

Екстремісти
Джерело:  The Telegraph

Росія вербує ультраправих екстремістів та представників криміналітету для здійснення нападів у Великій Британії та інших країнах НАТО.

Росіяни переймають тактику Ірану

За словами джерел, завербовані росіянами терористи відповідальні за серію атак у Західній Європі та США за останні шість місяців. Стверджується, що їх вербують "таємні офіцери ГРУ" та учасники "Групи Вагнера".

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на свої джерела в розвідці.

ГРУ розвиває мережу правих терористів для розгортання проти цілей НАТО. Ці атаки вже відбуваються і тривають деякий час у різних країнах НАТО. Зараз розвідувальні служби активно попереджають свої уряди, що загроза дуже реальна. Праві екстремісти стають ціллю [російських вербувальників], тому що вони є групою в політичному спектрі, яка є проросійською, пропутінською та дуже жорстокою.

Зазначається, що Кремль був змушений перейти до тактики, подібної до тієї, яку використовує Іран — залучення організованих злочинних угруповань до здійснення терористичних атак.

Разом з тим російські диверсії залишаються обмеженими в масштабі та не схожі на смертоносні теракти ісламістів. Директор лондонського аналітичного центру Mayak Intelligence Марк Галеотті вважає це свідченням того, що на поточному етапі Кремль ще стримує своїх терористів з політичних міркувань.

Навіть якщо Путін говорить про війну проти Заходу, насправді він не хоче відкритого конфлікту. Тож Росія використовує операції, які залишаються трохи нижче порогу [ескалації].

Російські шпигуни та диверсанти на Заході

Днями The Financial Times випустила велику публікацію про російську агентурну мережу в країнах Заходу. Як розповіли журналістам обізнані джерела серед західних чиновників, Кремль почав активно готувати таємні диверсії на європейській території.

Український воєнний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи цю статтю, зауважив, що Захід проспав основний етап формування російської агентурної мережі. Навіть бачачи, що роблять росіяни, західні спецслужби просто ігнорували ворожу активність.

У Європі вже існує сформована, структурована, добре організована російська агентурна мережа. Причому, не можна сказати, що про її формування європейські спецслужби не знали. Вони не тільки про це знали, а й вельми толерантно, стримано спостерігали за її формуванням і розширенням.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Викриті шпигуни РФ у Польщі планували підривати потяги зі зброєю для України
Викриті шпигуни РФ у Польщі планували підривати потяги зі зброєю для України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Заарештовані у Великій Британії російські шпигуни жили біля бази ВПС
Заарештовані у Великій Британії російські шпигуни жили біля бази ВПС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські шпигуни у Європі маскуються під антивоєнних мігрантів — WSJ
ФСБ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?