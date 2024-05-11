The Telegraph дізнався про вербування Росією екстремістів для терактів на Заході

Росія вербує ультраправих екстремістів та представників криміналітету для здійснення нападів у Великій Британії та інших країнах НАТО.

Росіяни переймають тактику Ірану

За словами джерел, завербовані росіянами терористи відповідальні за серію атак у Західній Європі та США за останні шість місяців. Стверджується, що їх вербують "таємні офіцери ГРУ" та учасники "Групи Вагнера".

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на свої джерела в розвідці.

ГРУ розвиває мережу правих терористів для розгортання проти цілей НАТО. Ці атаки вже відбуваються і тривають деякий час у різних країнах НАТО. Зараз розвідувальні служби активно попереджають свої уряди, що загроза дуже реальна. Праві екстремісти стають ціллю [російських вербувальників], тому що вони є групою в політичному спектрі, яка є проросійською, пропутінською та дуже жорстокою. Поширити

Зазначається, що Кремль був змушений перейти до тактики, подібної до тієї, яку використовує Іран — залучення організованих злочинних угруповань до здійснення терористичних атак.

Разом з тим російські диверсії залишаються обмеженими в масштабі та не схожі на смертоносні теракти ісламістів. Директор лондонського аналітичного центру Mayak Intelligence Марк Галеотті вважає це свідченням того, що на поточному етапі Кремль ще стримує своїх терористів з політичних міркувань.

Навіть якщо Путін говорить про війну проти Заходу, насправді він не хоче відкритого конфлікту. Тож Росія використовує операції, які залишаються трохи нижче порогу [ескалації].

Російські шпигуни та диверсанти на Заході

Днями The Financial Times випустила велику публікацію про російську агентурну мережу в країнах Заходу. Як розповіли журналістам обізнані джерела серед західних чиновників, Кремль почав активно готувати таємні диверсії на європейській території.

Український воєнний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи цю статтю, зауважив, що Захід проспав основний етап формування російської агентурної мережі. Навіть бачачи, що роблять росіяни, західні спецслужби просто ігнорували ворожу активність.