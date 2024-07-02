Росія активізувала вербування підлітків на війну проти України — ЦНС
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія активізувала вербування підлітків на війну проти України — ЦНС

Росія активізувала вербування підлітків на війну проти України — ЦНС
Джерело:  ЦНС

Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати на фронті в Україні. Тому росіяни активно вербують 17-літніх підлітків до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Головні тези:

 

  • Кремль звертається до 17-літніх учасників мілітарних центрів для укладання контрактів з досягненням повноліття.
  • Непалець, який наймався в армію РФ, опинившись у полоні ЗСУ, розповідає про свій шлях у російській армії та ризики, що йому загрожують.
  • Центр національного спротиву попереджає, що будь-який ворог, який вторгнеться на територію України, буде ліквідований.
  • Росія також вербує найманців з інших країн для участі у війні проти України, приваблюючи їх фінансовими вигодами.

Як Росія активно вербує підлітків на війну проти України

Як повідомили у ЦНС, наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований, — наголосили у Спротиві.

Росія також вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецслужби РФ вербують українських підлітків для диверсій проти ЗСУ
Національна поліція України
зсу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль вербує шпигунів у Німеччині після висилки дипломатів — Reuters
німеччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ФСБ вербує місцевих у Криму для пошуків партизанів — АТЕШ
фсб

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?