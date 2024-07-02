Росія активізувала вербування підлітків на війну проти України — ЦНС

Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати на фронті в Україні. Тому росіяни активно вербують 17-літніх підлітків до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.
Головні тези:
- Кремль звертається до 17-літніх учасників мілітарних центрів для укладання контрактів з досягненням повноліття.
- Непалець, який наймався в армію РФ, опинившись у полоні ЗСУ, розповідає про свій шлях у російській армії та ризики, що йому загрожують.
- Центр національного спротиву попереджає, що будь-який ворог, який вторгнеться на територію України, буде ліквідований.
- Росія також вербує найманців з інших країн для участі у війні проти України, приваблюючи їх фінансовими вигодами.
Як Росія активно вербує підлітків на війну проти України
Як повідомили у ЦНС, наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".
Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.
Росія також вербує найманців у різних країнах
Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.
У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.
Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
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