Россияне вывезли из оккупированного Мариуполя новую партию украденного украинского зерна — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне вывезли из оккупированного Мариуполя новую партию украденного украинского зерна — ЦНС

Россияне вывезли из оккупированного Мариуполя новую партию украденного украинского зерна — ЦНС
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Источник:  ЦНС

По данным национального сопротивления, российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна урожая этого года.

Главные тезисы

 

  • Россия также грабит полезные ископаемые в Украине, стремясь ослабить ее экономику и улучшить снабжение собственных ресурсов.
  • Британская разведка подтверждает кражу полезных ископаемых Россией в Украине, включая железную руду, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий.
  • Российские оккупанты модернизируют транспортные связи в оккупированной части Украины для удобства экспорта украденных зерновых и полезных ископаемых.
  • Деятельность России на оккупированных территориях Украины включает грабеж украденного зерна и полезных ископаемых.

РФ вывезли из оккупированной Донбасса очередную партию украинского зерна

Как отмечается, с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ТОТ Украины в Россию из порта Мариуполя.

Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна, добавили в ЦНС.

Россия также ворует полезные ископаемые в Украине

Как отмечает британская разведка, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития.

Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.

По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых.

Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и экспорта зерна и полезных ископаемых.

К югу от Днепрорудного в Запорожской области Украины Россия продолжает добычу полезных ископаемых, вывозя железную дорогу по железной дороге. Поезда едут через Крым, по Керченскому мосту в Россию. Эта деятельность не лишена риска, поскольку поезда должны двигаться через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения, — отмечают в Минобороны Британии.

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