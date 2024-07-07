По данным национального сопротивления, российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна урожая этого года.
Главные тезисы
- Россия также грабит полезные ископаемые в Украине, стремясь ослабить ее экономику и улучшить снабжение собственных ресурсов.
- Британская разведка подтверждает кражу полезных ископаемых Россией в Украине, включая железную руду, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий.
- Российские оккупанты модернизируют транспортные связи в оккупированной части Украины для удобства экспорта украденных зерновых и полезных ископаемых.
- Деятельность России на оккупированных территориях Украины включает грабеж украденного зерна и полезных ископаемых.
РФ вывезли из оккупированной Донбасса очередную партию украинского зерна
Как отмечается, с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ТОТ Украины в Россию из порта Мариуполя.
Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.
Россия также ворует полезные ископаемые в Украине
Как отмечает британская разведка, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития.
Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.
По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых.
Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и экспорта зерна и полезных ископаемых.
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