По данным национального сопротивления, российские оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна урожая этого года.

РФ вывезли из оккупированной Донбасса очередную партию украинского зерна

Как отмечается, с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ТОТ Украины в Россию из порта Мариуполя.

Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна, добавили в ЦНС. Поделиться

Россия также ворует полезные ископаемые в Украине

Как отмечает британская разведка, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития.

Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.

По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых.

Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и экспорта зерна и полезных ископаемых.