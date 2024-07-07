Росіяни вивезли з окупованого Маріуполя нову партію вкраденого українського зерна — ЦНС

РФ вивезли з окупованої Донеччини чергову партію українського зерна

Як зазначається, від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя.

Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.

Нещодавно активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна, — додали у ЦНС. Поширити

Росія також краде корисні копалини в Україні

Як зазначає британська розвідка, влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію.

Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.

За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин.

Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.