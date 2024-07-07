Росіяни вивезли з окупованого Маріуполя нову партію вкраденого українського зерна — ЦНС

За даними національного спротиву, російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.
Головні тези:
- Росія краде корисні копалини з України, вивозячи їх через окуповані території та залізницею до Росії.
- Російська окупація спонукає до співпраці з ворогом місцевих колаборантів, які організовують крадіжку українських ресурсів.
- За даними британської розвідки, Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованих територіях для видобутку більше українських корисних копалин.
РФ вивезли з окупованої Донеччини чергову партію українського зерна
Як зазначається, від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя.
Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.
Росія також краде корисні копалини в Україні
Як зазначає британська розвідка, влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію.
Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.
За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин.
Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.
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