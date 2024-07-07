Росіяни вивезли з окупованого Маріуполя нову партію вкраденого українського зерна — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вивезли з окупованого Маріуполя нову партію вкраденого українського зерна — ЦНС

Росіяни вивезли з окупованого Маріуполя нову партію вкраденого українського зерна — ЦНС
Джерело:  ЦНС

За даними національного спротиву, російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.

Головні тези:

 

  • Росія краде корисні копалини з України, вивозячи їх через окуповані території та залізницею до Росії.
  • Російська окупація спонукає до співпраці з ворогом місцевих колаборантів, які організовують крадіжку українських ресурсів.
  • За даними британської розвідки, Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованих територіях для видобутку більше українських корисних копалин.

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Як зазначається, від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя.

Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.

Нещодавно активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна, — додали у ЦНС.

Росія також краде корисні копалини в Україні

Як зазначає британська розвідка, влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію.

Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.

За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин.

Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.

На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України Росія продовжує видобуток корисних копалин, вивозячи залізницю залізницею. Потяги їдуть через Крим, Керченським мостом до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади, — наголошують у Міноборони Британії.

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