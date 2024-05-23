Майже увесь український зерноекспорт йде морським коридором — Мінагрополітики

Україна також очікує на перемовини з Польщею для узгодження позицій щодо експорту українського зерна.
ЗСУ надали можливість вільно експортувати зерно морем — Висоцький
Завдяки вдалим діям Збройних сил України 87% української аграрної продукції останні місяці експортується морським шляхом. Про це в коментарі УНІАН сказав в. о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.
За його словами, через війну важко перебачити, що буде в майбутньому, але станом на зараз, проблематики з фізичним вивезенням сільськогосподарської продукції через порти немає.
Крім того, відповідаючи на питання, коли буде відновлено переговори з Польщею щодо експорту українського зерна, він зазначив, що між Україною та Польщею була домовленість, яка все ще в силі. А в частині двосторонньої торгівлі через Польщу, Україна постійно оновлює статистичні дані.
Міністр відмітив, що зазвичай узгодження дати перемовин триває два-три тижні. Тому українська сторона чекає на зворотній зв’язок.
Станом на сьогодні, ми знаємо, що торгівля відбувається. Всі пункти пропуску розблоковані, але важливо підтримувати діалог, щоб і надалі так було.
Український експорт зерна: що відомо
У серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден у напрямку портів Одеси.
За його словами, якщо раніше саме шлях через Дунай відіграв дуже суттєву і важливу роль в українському експорті, то зараз ситуація навпаки.
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