Майже увесь український зерноекспорт йде морським коридором — Мінагрополітики

Україна також очікує на перемовини з Польщею для узгодження позицій щодо експорту українського зерна.

ЗСУ надали можливість вільно експортувати зерно морем — Висоцький

Завдяки вдалим діям Збройних сил України 87% української аграрної продукції останні місяці експортується морським шляхом. Про це в коментарі УНІАН сказав в. о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Абсолютна більшість — 87% української аграрної продукції останні місяці експортується морським шляхом, це правда. Це перш за все завдяки нашим військовим, які змогли створити безпечні умови для судноплавства в Чорному морі. Тарас Висоцький В. о. міністра агрополітики України

За його словами, через війну важко перебачити, що буде в майбутньому, але станом на зараз, проблематики з фізичним вивезенням сільськогосподарської продукції через порти немає.

Крім того, відповідаючи на питання, коли буде відновлено переговори з Польщею щодо експорту українського зерна, він зазначив, що між Україною та Польщею була домовленість, яка все ще в силі. А в частині двосторонньої торгівлі через Польщу, Україна постійно оновлює статистичні дані.

Ми оновили (статистичні дані — ред.) і офіційно подали запит на проведення наступного дзвінка перемовин спільно з профільними асоціаціями для узгодження позицій з новим врожаєм на наступний маркетинговий рік. Поширити

Міністр відмітив, що зазвичай узгодження дати перемовин триває два-три тижні. Тому українська сторона чекає на зворотній зв’язок.

Станом на сьогодні, ми знаємо, що торгівля відбувається. Всі пункти пропуску розблоковані, але важливо підтримувати діалог, щоб і надалі так було.

Український експорт зерна: що відомо

У серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден у напрямку портів Одеси.

13 травня 2024 року начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що український морський експорт знову переважає над річковим. Поширити

За його словами, якщо раніше саме шлях через Дунай відіграв дуже суттєву і важливу роль в українському експорті, то зараз ситуація навпаки.