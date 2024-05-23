Почти весь украинский зерноэкспорт идет морским коридором — Минагрополитики

Украина также ожидает переговоров с Польшей для согласования позиций по экспорту украинского зерна.

ВСУ предоставили возможность свободно экспортировать зерно морем — Высоцкий

Благодаря эффективным действиям Вооруженных сил Украины 87% украинской аграрной продукции в последние месяцы экспортируется морским путем. Об этом в комментарии УНИАН сказал и. о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

Абсолютное большинство — 87% украинской аграрной продукции в последние месяцы экспортируется морским путем, это правда. Это, прежде всего, благодаря нашим военным, которые смогли создать безопасные условия для судоходства в Черном море. Тарас Высоцкий И. о. министра агрополитики Украины

По его словам, в результате тяжело провидеть, что будет в будущем, но по состоянию на данный момент, проблематики с физическим вывозом сельскохозяйственной продукции через порты нет.

Кроме того, отвечая на вопрос, когда будут возобновлены переговоры с Польшей по экспорту украинского зерна, он отметил, что между Украиной и Польшей была договоренность, которая все еще в силе. А в части двусторонней торговли через Польшу Украина постоянно обновляет статистические данные.

Мы обновили (статистические данные — ред.) и официально подали запрос на проведение следующего звонка переговоров совместно с профильными ассоциациями для согласования позиций с новым урожаем на следующий маркетинговый год. Поделиться

Министр отметил, что обычно согласование даты переговоров длится две-три недели. Поэтому украинская сторона ждет обратной связи.

По состоянию на сегодняшний день, мы знаем, что торговля происходит. Все пункты пропуска разблокированы, но важно поддерживать диалог, чтобы и дальше так было.

Украинский экспорт зерна: что известно

В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Одессы.

13 мая 2024 года начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что украинский морской экспорт снова преобладает над речным. Поделиться

По его словам, если раньше именно путь через Дунай сыграл существенную и важную роль в украинском экспорте, то сейчас ситуация наоборот.