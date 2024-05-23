Почти весь украинский зерноэкспорт идет морским коридором — Минагрополитики

Украина также ожидает переговоров с Польшей для согласования позиций по экспорту украинского зерна.
ВСУ предоставили возможность свободно экспортировать зерно морем — Высоцкий
Благодаря эффективным действиям Вооруженных сил Украины 87% украинской аграрной продукции в последние месяцы экспортируется морским путем. Об этом в комментарии УНИАН сказал и. о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий.
По его словам, в результате тяжело провидеть, что будет в будущем, но по состоянию на данный момент, проблематики с физическим вывозом сельскохозяйственной продукции через порты нет.
Кроме того, отвечая на вопрос, когда будут возобновлены переговоры с Польшей по экспорту украинского зерна, он отметил, что между Украиной и Польшей была договоренность, которая все еще в силе. А в части двусторонней торговли через Польшу Украина постоянно обновляет статистические данные.
Министр отметил, что обычно согласование даты переговоров длится две-три недели. Поэтому украинская сторона ждет обратной связи.
По состоянию на сегодняшний день, мы знаем, что торговля происходит. Все пункты пропуска разблокированы, но важно поддерживать диалог, чтобы и дальше так было.
Украинский экспорт зерна: что известно
В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Одессы.
По его словам, если раньше именно путь через Дунай сыграл существенную и важную роль в украинском экспорте, то сейчас ситуация наоборот.
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