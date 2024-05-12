Украина смогла вытеснить Черноморский флот оккупационной армии РФ из акватории Черного моря под собственным контролем и возобновила беспрепятственный экспорт зерна.

Что известно о восстановлении Украиной полноценного экспорта зерна по Черному морю

Отмечается, что украинский морской экспорт зерновых и масличных культур приближается к довоенному уровню.

Подчеркивается, что за последние полгода Украина экспортировала 27,6 млн метрических тонн зерна и масличных культур Черным морем, что всего на 0,2 миллиона тонн меньше среднего объема за аналогичный период с 2018 до 2021 года.

Отмечается, что по итогам первого квартала 2024 экспорт зерновых Черным морем даже превысил аналогичные показатели довоенных лет.

Оценки экспорта зерна и масличных культур, сделанные киевской инвестиционной компанией Dragon Capital, и данные о количестве прибывающих в украинские порты судов с зерном указывают на аналогичные тенденции.

глава американской компании Teucrium Trading Сел Гилберти отметил, что украинские чиновники сделали очень точные заявления о возвращении уровня морского экспорта зерновых и масличных культур до довоенного уровня.

Какие проблемы препятствуют росту экспорта зерна из Украины

Однако Украина до сих пор имеет ряд препятствий для дальнейшего роста экспорта зерна.

Это включает в себя атаки оккупационной армии РФ по украинским портам и уменьшение объемов урожая в этом году.

Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в ближайшем будущем экспорт украинского зерна сократится.

При этом аналитики отмечают, что в настоящее время наблюдается улучшение ситуации.

Перевозчики стремятся отправлять украинское зерно, несмотря на войну.

По данным Lloyd's List, в марте количество прибытий зерновых судов в три порта Одесской области — Одессу, Южный и Черноморск — увеличилось до 231 из пяти в сентябре.

Этому росту привели к соглашению, которое Украина заключила с мировыми страховщиками, чтобы обеспечить страхование судов.

Гилберти из Teucrium Trading говорит, что Москва также заинтересована в том, чтобы боевые действия не распространились на Черное море, поскольку она также использует его для экспорта товаров.

Сегодня Украина может использовать только порты Одесской области для погрузки зерна морем.

Несмотря на это, ежемесячно отгружая в среднем 4,1 миллиона тонн зерна и масличных культур, эти три порта сейчас близки к довоенным объемам морского экспорта.

Осенью компания Dragon Capital подсчитала, что возврат к полноценной работе Одесских портов может добавить несколько процентных пунктов к росту валового внутреннего продукта Украины в этом году, который, по ее прогнозам, составит 4%.

Однако аналитики предупреждают, что первоначальный успех нового судоходного маршрута Украины может оказаться недолгим из-за постоянных ударов со стороны РФ.