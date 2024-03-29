Журналисты издания NGL.media выяснили, что Россия вывозит зерно с оккупированных территорий Украины и при посредничестве европейских компаний продает его Турции, Ливии и Израилю.

Что известно о бизнесе России на торговле украденным украинским зерном

Конечно, анализ такой серой торговли имеет ограничения, поэтому это далеко не исчерпывающие данные. Мы можем утверждать именно о таком объеме благодаря данным таможенных деклараций, где экспортером или декларантом является российский "Государственный зерновой оператор" — основной экспортер зерна с оккупированных территорий, — объясняют журналисты-расследователи по результатам анализа экспортных данных страны-агрессорки. Поделиться

Журналистам удалось выяснить , что с середины мая 2022 года, спустя почти 3 месяца после масштабного вторжения в Украину, российские кафиры запустили "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который разместился в оккупированном Мелитополе.

Кто помогает России вывозить и продавать украденное украинское зерно

Учредительные документы были утверждены руководителем оккупационной администрации Мелитополя Евгений Балицким.

Известно, что Балицкий был нардепом Верховной Рады от предательских политсил Партия регионов и "Оппозиционный блок"

После масштабного вторжения армии РФ в Украину Балицкий возглавил оккупационную администрацию захваченной части Запорожской области с центром в Мелитополе.

В Украине коллаборант уже заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения по обвинениям в государственной измене.

Подчеркивается, что ГЗО захватило большинство угодий, зерновых комплексов и сельскохозяйственной техники на оккупированной части Запорожской области.

Одно время ГЗО действовал без официальной регистрации в общероссийском реестре, соответствующая запись там появилась только в декабре 2022-го, пишет NGL.media.

Уже в начале 2023 года компания попала под санкции США, позже наложила санкции Украина и Великобритания.

Однако, как выяснили журналисты, ГЗО успешно обходит эти ограничения, используя для торговли на международных рынках компании-прокладки.

В материале отмечается, что только в 2023 году ГЗО экспортировало 212 тыс. тонн украинского зерна примерной стоимостью 46 млн долларов.

Из этого объема зерна 145 тыс. тонн ГЗО экспортировала напрямую, еще почти 67 тыс. тонн — через российские компании-прокладки, где ГЗО указано декларантом.

ГЗО работает через сеть российских компаний-прокладок — "Агрогрупп", "Самсон", "Тезори Делла Терра", "Глобал Трейд" и "Жениди Групп".

Именно с этими компаниями международные покупатели заключают договоры о закупке зерна, что позволяет им в дальнейшем утверждать, что непосредственно у ГЗО они ничего не покупали. Используя посредников, ГЗО дополнительно маскирует украинское происхождение зерна, — отмечают журналисты расследователи. Поделиться

Также продавцами украинского зерна на внешних рынках выступают связанные между собой компании "Тезори Делла Терра", где основательницей является Ирина Курганская, и "Самсон", где "Тезори" имеет 80% в уставном капитале.

Журналисты расследователи подчеркивают, что после регистрации в сентябре прошлого года компания приняла участие в вывозе более 18 тыс. тонн украденного российскими оккупантами украинского зерна.

Расследователи также установили, что зерно, которое ГЗО экспортирует иностранным компаниям, загружают в расположенный в Керченском проливе порт "Кавказ" — на международно признанной территории России, в Краснодарском крае.

Это позволяет указывать в таможенных документах "страна происхождения зерна — Россия".

Более того, компания может вывозить украденное украинское зерно через порты в оккупированных Россией городах на юге Украины.

Также отмечается, что крупнейшим покупателем зерна у российских компаний, где ГЗО является декларантом, а зачастую и экспортером, является турецкая компания Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi.

На втором месте среди покупателей украинского зерна, по данным таможенных деклараций, есть компания Daliland Alliance Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах.

Daliland Alliance Ltd зарегистрирована в оффшорной зоне Маршалловых островов, поэтому владельцы компании скрыты — известно лишь, что она существует с 2019 года. Никаких контактов компании в публичном пространстве нет.