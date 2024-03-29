Кому Росія продає вкрадене українське зерно — відповідь журналістів

Журналісти видання NGL.media з'ясували, що Росія вивозить зерно з окупованих територій України і за посередництва європейських компаній продає його Туреччині, Лівії та Ізраїлю.

Що відомо про бізнес Росії на торгівлі вкраденим українським зерном

Звісно, аналіз такої сірої торгівлі має свої обмеження, тому це далеко не вичерпні дані. Ми можемо стверджувати саме про такий обсяг завдяки даним митних декларацій, де експортером чи декларантом є російський "Государственный зерновой оператор" — основний експортер збіжжя з окупованих територій, — пояснюють журналісти-розслідувачі за результатами аналізу експортних даних країни-агресорки. Поширити

Журналістам вдалось з’ясувати, що з середини травня 2022 року, майже через 3 місяці після масштабного вторгнення в Україну, російські окупанти запустили "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), який розмістився в окупованому Мелітополі.

Хто допомагає Росії вивозити та продавати вкрадене українське зерно

Зазначається, що установчі документи були затверджені керівником окупаційної адміністрації Мелітополя Євген Балицьким.

Відомо, що Балицький був нардепом Верховної Ради від зрадницьких політсил “Партія регіонів і "Опозиційний блок"

Після масштабного вторгення армії РФ в Україну Балицький очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мелітополі.

В Україні колаборанта вже заочно засудили до 15 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями у державній зраді.

Підкреслюється, що ГЗО захопила більшість угідь, зернових комплексів і сільськогосподарської техніки на окупованій частині Запорізької області.

Певний час ГЗО діяв без офіційної реєстрації у загальноросійському реєстрі, відповідний запис там з’явився лише у грудні 2022-го, пише NGL.media.

Уже на початку 2023 року компанія потрапила під санкції США, пізніше санкції наклала Україна та Великобританія.

Проте, як з'ясували журналісти, ГЗО успішно обходить ці обмеження, використовуючи для торгівлі на міжнародних ринках компанії-прокладки.

У матеріалі зазначається, що лише у 2023 році ГЗО експортувало 212 тис тонн українського збіжжя приблизною вартістю 46 млн доларів.

З цього об’єму зерна 145 тис тонн ГЗО експортувала безпосередньо, ще майже 67 тис тонн — через російські компанії-прокладки, де ГЗО вказане декларантом.

ГЗО працює через мережу російських компаній-прокладок — "Агрогруп", "Самсон", "Тезорі Делла Терра", "Глобал Трейд" та "Женіді Груп".

Саме з цими компаніями міжнародні покупці укладають договори про закупівлю збіжжя, що дає їм можливість у подальшому стверджувати, що безпосередньо у ГЗО вони нічого не купували. Використовуючи посередників, ГЗО додатково маскує українське походження зерна, — наголошують журналісти розслідувачі. Поширити

Також продавцями українського зерна на зовнішніх ринках виступають пов’язані між собою компанії "Тезорі Делла Терра", де засновницею є Іріна Курганская, і "Самсон", де "Тезорі" має 80% у статутному капіталі.

Журналісти розслідувачі підкреслюють, що після реєстрації у вересні минулого року компанія взяла участь у вивезенні більше 18 тис тон вкраденого російськими окупантами українського зерна.

Розслідувачі також встановили, що зерно, яке ГЗО експортує іноземним компаніям, завантажують у порту "Кавказ", який розташований у Керченській протоці, — на міжнародно визнаній території Росії, у Краснодарському краї.

Це дає можливість вказувати у митних документах "країна походження зерна — Росія".

Більш того, компанія може вивозити вкрадене українське зерно через порти в окупованих Росією містах на півдні України.

Також наголошується, що найбільшим покупцем зерна у російських компаній, де ГЗО є декларантом, а часто й експортером, є турецька компанія Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi.

На другому місці серед покупців українського зерна, за даними митних декларацій, є компанія Daliland Alliance Ltd, зареєстрована на Маршалових островах.

Daliland Alliance Ltd зареєстрована в офшорній зоні Маршаллових островів, тому власники компанії приховані — відомо лише, що вона існує з 2019 року. Жодних контактів компанії у публічному просторі нема.