Журналисты Bihus.Info обнаружили по меньшей мере 3 судна, которые вывозили украденное украинское зерно из порта в оккупированном Россией Мариуполе.

Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно

Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.

На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.

Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовскому "УК "Река-Море" российскому предпринимателю Геннадию Арустамову, в прошлом капитану буксиру.

По данным трекинговых сервисов, эти суда находились в порту оккупированного Мариуполя, после чего взяли курс в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.

Кто управляет вывозом ворованного украинского зерна через порт в Мариуполе

Флотом российских кафиров в Мариуполе руководит госкомпания страны-агрессорки " Роскапстрой".

Согласно документам, предоставленным Bihus.Info центром "Миротворец", зерно с оккупированных территорий на эти суда грузили несколько компаний.

В частности, на все три упомянутых судна в 2023 году грузила пшеницу российская фирма " Санагро ", зарегистрированная в Ростове-на-Дону в конце 2022-го.

Ею руководит Николай Мищук, ранее баллотировавшийся в Украине от аграрного объединения "Заступ", а в настоящее время получивший российское гражданство.

В документах также фигурируют московская компания "Зорка фуд", записанная на россиянина Владимира Наумова и белорусскую Татьяну Пашкевич, и "Аста Групп", зарегистрированная в оккупированном Донецке, принадлежит гражданину России Роберту Асатряну.