Журналисты Bihus.Info обнаружили по меньшей мере 3 судна, которые вывозили украденное украинское зерно из порта в оккупированном Россией Мариуполе.
Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно
Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.
На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.
Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовскому "УК "Река-Море" российскому предпринимателю Геннадию Арустамову, в прошлом капитану буксиру.
По данным трекинговых сервисов, эти суда находились в порту оккупированного Мариуполя, после чего взяли курс в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.
Кто управляет вывозом ворованного украинского зерна через порт в Мариуполе
Флотом российских кафиров в Мариуполе руководит госкомпания страны-агрессорки " Роскапстрой".
Согласно документам, предоставленным Bihus.Info центром "Миротворец", зерно с оккупированных территорий на эти суда грузили несколько компаний.
В частности, на все три упомянутых судна в 2023 году грузила пшеницу российская фирма " Санагро ", зарегистрированная в Ростове-на-Дону в конце 2022-го.
Ею руководит Николай Мищук, ранее баллотировавшийся в Украине от аграрного объединения "Заступ", а в настоящее время получивший российское гражданство.
В документах также фигурируют московская компания "Зорка фуд", записанная на россиянина Владимира Наумова и белорусскую Татьяну Пашкевич, и "Аста Групп", зарегистрированная в оккупированном Донецке, принадлежит гражданину России Роберту Асатряну.
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