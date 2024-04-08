Журналісти Bihus.Info виявили щонайменше 3 судна, які вивозили крадене українське зерно з порта в окупованому Росією Маріуполі.

Що відомо про компанії, що вивозять крадене українське зерно

Зазначається, що перший корабель з викраденим українським зерном вийшов з порта окупованого Маріуполя в травні 2023 року.

На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден.

Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми "Удаленный Морской Терминал" і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській "УК "Река-Море" російського підприємця Гєннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

За даними трекінгових сервісів, ці судна перебували у порту окупованого Маріуполя після чого взяли курс в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ.

Хто керує вивозом краденого українського зерна через порт в Маріуполі

Флотом російських окупантів в Маріуполі керує держкомпанія країни-агресорки "Роскапстрой".

Відповідно до документів, наданих Bihus.Info центром "Миротворець", зерно з окупованих територій на ці судна вантажили кілька компаній.

Зокрема на всі три згадані судна у 2023 році вантажила пшеницю російська фірма "Санагро", зареєстрована в Ростові-на-Дону наприкінці 2022-го.

Нею керує Микола Міщук, який раніше балотувався в Україні від аграрного об’єднання "Заступ", а наразі отримав російське громадянство.

У документах також фігурують московська компанія "Зорка фуд", записана на росіянина Владіміра Наумова та білоруску Татьяну Пашкєвіч, і "Аста Груп", зареєстрована в окупованому Донецьку, належить громадянину Росії Роберту Асатряну.