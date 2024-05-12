Україна змогла витіснити Чорноморський флот окупаційної армії РФ з акваторії Чорного моря під власним контролем і поновила безперешкодний експорт зерна.

Що відомо про відновлення Україною повноцінного експорту зерна Чорним морем

Зазначається, що наразі український морський експорт зернових та олійних культур наближається до довоєнного рівня.

Підкреслюється, що що протягом останніх півроку Україна експортувала 27,6 млн метричних тонн зерна та олійних культур Чорним морем, що лише на 0,2 мільйона тонн менше від середнього обсягу за аналогічний період із 2018 до 2021 року.

Зазначається, що за підсумками першого кварталу 2024 року експорт зернових Чорним морем навіть перевищив аналогічні показники довоєнних років.

Оцінки експорту зерна та олійних культур, зроблені київською інвестиційною компанією Dragon Capital, і дані про кількість суден із зерном, що прибувають в українські порти, вказують на аналогічні тенденції.

глава американської компанії Teucrium Trading Сел Гілберті зазначив, що українські посадовці зробили дуже точні заяви стосовно повернення рівня морського експорту зернових та олійнових культур до довоєнного рівня.

Які проблеми перешкоджають зростанню експорту зерна з України

Однак Україна досі має низку перешкод для подальшого зростання експорту зерна.

Це включає в себе атаки окупаційної армії РФ по українських портах та зменшення обсягів врожаю цього року

Міністерство сільського господарства США очікує, що в найближчому майбутньому експорт українського зерна скоротиться.

При цьому аналітики зазначають, що наразі спостерігається покращення ситуації.

Перевізники прагнуть відправляти українське зерно попри війну.

За даними Lloyd's List, у березні кількість прибуттів зернових суден у три порти Одеської області — Одесу, Південний і Чорноморськ — збільшилася до 231 з п'яти у вересні.

Цьому зростанню сприяли угоди, які Україна уклала зі світовими страховиками, щоб забезпечити страхування суден.

Гілберті з Teucrium Trading каже, що Москва також зацікавлена в тому, щоб бойові дії не поширилися на Чорне море, оскільки вона також використовує його для експорту товарів.

Сьогодні Україна може використовувати тільки порти Одеської області для відвантаження зерна морем.

Попри це, щомісяця відвантажуючи в середньому 4,1 мільйона метричних тонн зерна та олійних культур, ці три порти зараз близькі до довоєнних обсягів морського експорту.

Восени компанія Dragon Capital підрахувала, що повернення до повноцінної роботи Одеських портів може додати кілька відсоткових пунктів до зростання валового внутрішнього продукту України цьогоріч, який, за її прогнозами, становитиме 4%.

Однак аналітики попереджають, що початковий успіх нового судноплавного маршруту України може виявитися недовгим через постійні удари з боку РФ.