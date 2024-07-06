Россияне с помощью попов начали вербовать детей в службу в армии РФ — ЦНС

Русские используют московских попов, чтобы агитировать детей к службе в русской армии.
Главные тезисы
- Учения для детей включают обучение владению оружием и медицинской помощи, а также проведение политической информации.
- Активная вербовка подростков в военные структуры, включая центры милитарного воспитания, наблюдается в России.
- Документальная лента раскрывает правду о похищении украинских детей Россией с временно оккупированных территорий.
- Фильм содержит реальные истории пострадавших детей и их семей, а также звания ученых, психологов и юристов.
РФ нашла новый способ вербовки украинских детей
Сопротивление сообщает, что священники русской церкви, являющиеся военнослужащими росгвардии, проводят "военно-патриотические" учения для детей.
Ранее в ЦНС сообщали, что в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".
Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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