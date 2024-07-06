Россияне с помощью попов начали вербовать детей в службу в армии РФ — ЦНС

Русские используют московских попов, чтобы агитировать детей к службе в русской армии.

РФ нашла новый способ вербовки украинских детей

Сопротивление сообщает, что священники русской церкви, являющиеся военнослужащими росгвардии, проводят "военно-патриотические" учения для детей.

Их учат владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь и проводят политинформацию. Это свидетельствует о преступной политике РФ по милитаризации и пропаганде среди молодежи, — говорится в сообщении. Поделиться

Ранее в ЦНС сообщали, что в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".

Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.