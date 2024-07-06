Росіяни за допомогою попів почали вербувати дітей до служби в армії РФ — ЦНС

Росіяни використовують московських попів, щоб агітувати дітей до служби в російській армії.

РФ знайшла новий спосіб вербування українських дітей

Спротив повідомляє, що священники російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, проводять "військово-патріотичні" навчання для дітей.

Їх навчають володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та проводять політінформацію. Це свідчить про злочинну політику РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді, — йдеться в дописі.. Поширити

Раніше у ЦНС повідомляли, що наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.