Росіяни за допомогою попів почали вербувати дітей до служби в армії РФ — ЦНС

Росіяни використовують московських попів, щоб агітувати дітей до служби в російській армії.
Головні тези:
- Російська церква проводить “військово-патріотичне” навчання, в якому дітей вчать володіти зброєю і надавати медичну допомогу.
- Це є частиною злочинної політики РФ з мілітаризації та пропаганди серед молоді.
- Українські підлітки активно вербуються до військкоматів на військову службу.
- Документальний фільм “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей з окупованих територій Росією та їх страждання внаслідок війни.
РФ знайшла новий спосіб вербування українських дітей
Спротив повідомляє, що священники російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, проводять "військово-патріотичні" навчання для дітей.
Раніше у ЦНС повідомляли, що наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".
Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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