Російські окупанти відмовляють у медпослугах на ТОТ вагітним з паспортами України

На тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує політику геноциду місцевого населення. Тепер обмеження різного роду застосовують до вагітних з українським громадянством.

Окупанти обмежують на ТОТ права вагітних з українськими паспортами

Кремль заперечує існування української нації й тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ. Поширити

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат. Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить «росіянином» її дитину.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про розташування ворога й за кожного паспортизованого українця один справжній росіянин відправлятиметься назад до пекла.

РФ вивезли з окупованої Донеччини чергову партію українського зерна

Російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.

Як зазначається, від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя. Поширити

Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.