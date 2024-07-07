Російські окупанти відмовляють у медпослугах на ТОТ вагітним з паспортами України

На тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує політику геноциду місцевого населення. Тепер обмеження різного роду застосовують до вагітних з українським громадянством.
Головні тези:
- Російські окупанти відмовляються надавати медичні послуги вагітним українкам без паспортів РФ на окупованих територіях.
- Паспортизація населення тимчасово окупованих територій України спрямована на знищення української нації, призводить до обмеження прав та доступу до медичної допомоги.
- Окупанти крадуть українське зерно, вивозять його до Росії із порту Маріуполя, що призводить до втрат для української економіки.
- Крадіжки українського хліба з окупованих територій проводяться під керівництвом російських військових посадовців.
Окупанти обмежують на ТОТ права вагітних з українськими паспортами
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат. Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить «росіянином» її дитину.
Центр національного спротиву закликає повідомляти про розташування ворога й за кожного паспортизованого українця один справжній росіянин відправлятиметься назад до пекла.
РФ вивезли з окупованої Донеччини чергову партію українського зерна
Російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.
Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.
Нещодавно активісти "КіберСпротиву" отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна, — додали у ЦНС.
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