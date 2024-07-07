Російські окупанти відмовляють у медпослугах на ТОТ вагітним з паспортами України
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти відмовляють у медпослугах на ТОТ вагітним з паспортами України

Вагітна
Джерело:  Спротив

На тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує політику геноциду місцевого населення. Тепер обмеження різного роду застосовують до вагітних з українським громадянством.

Головні тези:

  • Російські окупанти відмовляються надавати медичні послуги вагітним українкам без паспортів РФ на окупованих територіях.
  • Паспортизація населення тимчасово окупованих територій України спрямована на знищення української нації, призводить до обмеження прав та доступу до медичної допомоги.
  • Окупанти крадуть українське зерно, вивозять його до Росії із порту Маріуполя, що призводить до втрат для української економіки.
  • Крадіжки українського хліба з окупованих територій проводяться під керівництвом російських військових посадовців.

Окупанти обмежують на ТОТ права вагітних з українськими паспортами

Кремль заперечує існування української нації й тому за будь-яку ціну намагається паспортизувати населення ТОТ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат. Водночас паспортизація майбутньої матері автоматично робить «росіянином» її дитину.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про розташування ворога й за кожного паспортизованого українця один справжній росіянин відправлятиметься назад до пекла.

РФ вивезли з окупованої Донеччини чергову партію українського зерна

Російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.

Як зазначається, від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя.

Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.

Нещодавно активісти "КіберСпротиву" отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна, — додали у ЦНС.

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