Похищены Россией из ТОТ. Лубинец назвал количество возвращенных в Украину детей

В Украину удалось вернуть 736 детей, украденных Россией с начала полномасштабного вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия похитила из ВТО 20 тыс украинских детей

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе пресс-конференции.

По словам Дмитрия Лубинца, государством-посредником в вопросе возвращения украденных Россией украинских детей является Катар.

После того, как я передал Катару первые списки, примерно через месяц мы вернули первую группу украинских детей. Она была невелика, но это показало, что Катар может оказывать влияние на позицию Российской Федерации. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

По его словам, общее количество несовершеннолетних, которых удалось вернуть с начала полномасштабного вторжения РФ, составляет 736 человек.

Дмитрий Лубиец анонсировал, что украинская сторона уже готовит возвращение следующих групп детей, однако конкретные даты решил не называть, чтобы враг не помешал этому процессу.

Как сообщалось, Россия с начала полномасштабной войны похитила на оккупированных территориях Украины, по официальным данным около 20 тысяч детей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.