Викрадені Росією з ТОТ. Лубінець назвав кількість повернутих в Україну дітей

До України вдалося повернути 736 дітей, вкрадених Росією від початку повномасштабного вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія викрала з ТОТ 20 тис українських дітей

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції.

За словами дмитра Лубінця, наразі державою-посередником у питанні повернення вкрадених Росією українських дітей є Катар.

Після того, як я передав Катару перші списки, десь приблизно через місяць ми повернули першу групу українських дітей. Вона була невелика, але це показало, що Катар може впливати на позицію Російської Федерації. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради з прав людини

За його словами, загальна кількість неповнолітніх, яких вдалось повернути з початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 736 осіб.

Дмитро Лубіець анонсував, що українська сторона вже готує повернення наступних груп дітей, проте конкретні дати вирішив не називати, аби ворог не завадив цьому процесу.

Як повідомлялося, Росія з початку повномасштабної війни викрала на окупованих територіях України, за офіційними даними, близько 20 тисяч дітей.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.