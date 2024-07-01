Україна повернула 9 дітей з окупованої Росією Херсонщини

На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей із тимчасово окупованих громад Херсонської області.
Головні тези:
- Згідно з повідомленням голови Херсонської ОВА, це діти з чотирьох родин, віком від 8 місяців до 17 років.
- З початку 2024 року вдалося повернути 139 дітей із Херсонської області на контрольовану Україною територію.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей Росією з окупованих територій, викриваючи воєнні злочини та тортури.
- Фільм містить історії дітей та їхніх родин, а також коментарі від провідних науковців, психологів та юристів, що підтверджують необхідність захисту прав дітей у конфліктних зонах.
Україні вдалося повернути з російської окупації ще 9 дітей
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, це — чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині — 8 місяців, найстаршій — 17 років.
За даними Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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