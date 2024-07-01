Україна повернула 9 дітей з окупованої Росією Херсонщини

Україні вдалося повернути з російської окупації ще 9 дітей

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, це — чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині — 8 місяців, найстаршій — 17 років.

Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації, — повідомляє Прокудін. Поширити

За даними Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.