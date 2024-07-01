Украина вернула 9 детей из оккупированной Россией Херсонщины

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей из временно оккупированных общин Херсонской области.
Главные тезисы
- С начала 2024 года удалось вернуть 139 детей из Херсонской области, что является важным шагом в борьбе за защиту прав детей на оккупированных территориях.
- Документальная лента “Истерзанное детство” рассказывает о похищении украинских детей Россией с временно оккупированных территорий и последствиях этого.
- Фильм содержит реальные истории детей, столкнувшихся с пленом, пытками и разлукой с семьей в результате войны России против Украины.
Украине удалось вернуть из российской оккупации еще 9 детей
Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, это четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку — 8 месяцев, самому старшему — 17 лет.
По данным Прокудина, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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