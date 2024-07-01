Украина вернула 9 детей из оккупированной Россией Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 9 детей из оккупированной Россией Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Украина вернула 9 детей из оккупированной Россией Херсонщины
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На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей из временно оккупированных общин Херсонской области.

Главные тезисы

 

  • С начала 2024 года удалось вернуть 139 детей из Херсонской области, что является важным шагом в борьбе за защиту прав детей на оккупированных территориях.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” рассказывает о похищении украинских детей Россией с временно оккупированных территорий и последствиях этого.
  • Фильм содержит реальные истории детей, столкнувшихся с пленом, пытками и разлукой с семьей в результате войны России против Украины.

Украине удалось вернуть из российской оккупации еще 9 детей

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, это четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку — 8 месяцев, самому старшему — 17 лет.

Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и приходят в себя от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации, — сообщает Прокудин.

По данным Прокудина, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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