Украина вернула 9 детей из оккупированной Россией Херсонщины

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей из временно оккупированных общин Херсонской области.

Украине удалось вернуть из российской оккупации еще 9 детей

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, это четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку — 8 месяцев, самому старшему — 17 лет.

Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и приходят в себя от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации, — сообщает Прокудин. Поделиться

По данным Прокудина, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.