Росія посилює "патріотичне виховання" дітей на ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни підготували проєкт закону "про патріотичне виховання" школярів, який передбачає участь українських дітей у кремлівських пропагандистських рухах.

Окупаційна влада РФ закріпить пропаганду серед дітей ТОТ на законодавчому рівні

Цим законопроєктом влада РФ прагне закріпити пропаганду серед дітей на законодавчому рівні.

Відповідно до підготовленого окупантами законопроєкту "про патріотичне виховання" на ТОТ Херсонщини, діти змушені будуть обов’язково брати участь у кремлівських рухах на кшталт комсомолу.

Зазначено, що автори такого документу не приховують, що він розроблений на ідеї переваги нації РФ й антизахідній риториці. Водночас за його створення відповідальна місцева окупаційна влада й російські молодіжні активісти — учасники так званої "правової майстерні Росії"

Таким чином, використовуючи інструмент масовості та матеріальної переваги участі в таких рухах, ворог планує наростити промивання мізків українських дітей з метою підготовки їх в якості яничар до наступних війн імперії.

Російські окупанти викрали до “військово-патріотичних таборів” понад 100 українських дітей на ТОТ

Росія викрала українських дітей з тимчасово окупованого Кремінського району Луганської області до так званого “військово-патріотичного табору” на території РФ.

Жахливий вчинок окупаційна армія виправдала лісовими пожежами у регіоні. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Знайшли причину — ніби через лісові пожежі, що виникли навколо Кремінщини, окупанти вирішили відправити "на відпочинок" 137 дітей району до Астраханської області. Артем Лисогор Очільник Луганської ОВА

Зазначається, що там, у військово-патріотичному таборі, з дітьми займатимуться представники армії РФ. Зокрема, їх навчатимуть керування дронами та підвищуватимуть рівень військово-патріотичного виховання.