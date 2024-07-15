Закрыть небо. Зеленский назвал количество необходимых Украине ЗРК Patriot — видео

Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо от российских воздушных ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 15 июля.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский заявил о необходимости 25 ЗРК Patriot для закрытия неба Украины от российских воздушных ударов.
- Решение о передаче Украине дополнительных систем Patriot на саммите НАТО в Вашингтоне будет важным шагом в укреплении обороноспособности страны.
- Получение дополнительных ЗРК Patriot для Украины является положительным сигналом со стороны западных партнеров.
Украина нуждается в 25 ЗРК на — Зеленский
Зеленский отметил на пресс-конференции жизненно важную потребность для Украины для закрытия неба.
Что известно о получении Украиной дополнительных ЗРК Patriot
По словам посла США при НАТО Джулианны Смит, во время саммита Альянса в Вашингтоне должно быть принято решение о передаче Украине дополнительных ЗРК Patriot.
Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот поступивший в ближайшие дни, — подчеркнула Смит.
По ее словам, саммит НАТО в Вашингтоне станет большим событием для Украины и западных партнеров.
Она заверила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "испытает стойкую преданность Украине" со стороны НАТО.
У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвлечемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, следите за объявлениями финансовых обязательств.
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