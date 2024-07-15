Закрыть небо. Зеленский назвал количество необходимых Украине ЗРК Patriot — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Закрыть небо. Зеленский назвал количество необходимых Украине ЗРК Patriot — видео

Офис Президента Украины
Зеленский
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Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть небо от российских воздушных ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 15 июля.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский заявил о необходимости 25 ЗРК Patriot для закрытия неба Украины от российских воздушных ударов.
  • Решение о передаче Украине дополнительных систем Patriot на саммите НАТО в Вашингтоне будет важным шагом в укреплении обороноспособности страны.
  • Получение дополнительных ЗРК Patriot для Украины является положительным сигналом со стороны западных партнеров.

Украина нуждается в 25 ЗРК на — Зеленский

Зеленский отметил на пресс-конференции жизненно важную потребность для Украины для закрытия неба.

Я могу вам сказать, сколько нам вообще нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть или будет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о получении Украиной дополнительных ЗРК Patriot

По словам посла США при НАТО Джулианны Смит, во время саммита Альянса в Вашингтоне должно быть принято решение о передаче Украине дополнительных ЗРК Patriot.

Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот поступивший в ближайшие дни, — подчеркнула Смит.

По ее словам, саммит НАТО в Вашингтоне станет большим событием для Украины и западных партнеров.

Смит посоветовала следить за новостями об объявлении новой военной помощи Украине от партнеров.

Она заверила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "испытает стойкую преданность Украине" со стороны НАТО.

У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвлечемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, следите за объявлениями финансовых обязательств.

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