Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности — видео

По словам президента, сегодня, в День Украинской Государственности, нужно сосредоточиться на битве, которую Украина должна выиграть.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский поздравляет украинцев с Днем Украинской Государственности и призывает сосредоточиться на победе над злом.
- День Украинской Государственности символически отмечается четырьмя трезубцами, символизирующими борьбу, независимость, историю и идентичность.
- Украина сплочена в борьбе против страшного врага, неприемлемого для подлинного христианства, и определена победить зло, проливающее кровь ради самоутверждения.
- День Украинской Государственности в этом году впервые отмечается в новую дату - 15 июля, вспоминая великого князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины.
- Символ Украинской Государственности — четыре трезубца, доказывающие богатую историю и независимость государства, происхождением от князя Владимира Великого.
Зеленский выступил в День украинской государственности
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Украинской государственности.
В записанном видеообращении он напомнил, что 8 июля Россия прямым попаданием ракеты Х-101 попала в "Охматдет".
Он отметил, что украинцы борются против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства, и его необходимо одолеть.
Что известно о Дне украинской государственности
В этом году День Украинской Государственности мы впервые празднуем в новую дату — 15 июля. Праздник Украины будет отмечать в третий раз.
День Украинской Государственности был установлен в 2021 году согласно указу президента Украины Владимира Зеленского (от 24 августа 2021), а впервые отметили в 2022-м.
Сначала датой избрали 28 июля — в день памяти киевского князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины, но в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата сместилась на 13 дней раньше. Поэтому теперь 15 июля — праздник Украинской Государственности.
День Украинской Государственности имеет свой символ — четыре трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность. Они опровергают миф о том, что Украина — это молодое государство, ведь наш герб происходит от родового знака Рюриковичи и был знаком князя Владимира Великого, при котором крестилась Киевская Русь.
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