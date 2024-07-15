Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности — видео

По словам президента, сегодня, в День Украинской Государственности, нужно сосредоточиться на битве, которую Украина должна выиграть.

Зеленский выступил в День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Украинской государственности.

В записанном видеообращении он напомнил, что 8 июля Россия прямым попаданием ракеты Х-101 попала в "Охматдет".

С «Охматдета» мир увидел тысячи фото и видео. Происшедшего. И как украинцы сплотились. Увидел, как Украину хотят убить. И, несмотря ни на что, Украина преодолевает удары. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что украинцы борются против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства, и его необходимо одолеть.

Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. Который попирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя. Россия как раз на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие, — отметил президент. Поделиться

Что известно о Дне украинской государственности

В этом году День Украинской Государственности мы впервые празднуем в новую дату — 15 июля. Праздник Украины будет отмечать в третий раз.

День Украинской Государственности был установлен в 2021 году согласно указу президента Украины Владимира Зеленского (от 24 августа 2021), а впервые отметили в 2022-м.

Сначала датой избрали 28 июля — в день памяти киевского князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины, но в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата сместилась на 13 дней раньше. Поэтому теперь 15 июля — праздник Украинской Государственности.