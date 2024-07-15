Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности — видео

Владимир Зеленский
Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности — видео
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По словам президента, сегодня, в День Украинской Государственности, нужно сосредоточиться на битве, которую Украина должна выиграть.

Главные тезисы

  • Президент Владимир Зеленский поздравляет украинцев с Днем Украинской Государственности и призывает сосредоточиться на победе над злом.
  • День Украинской Государственности символически отмечается четырьмя трезубцами, символизирующими борьбу, независимость, историю и идентичность.
  • Украина сплочена в борьбе против страшного врага, неприемлемого для подлинного христианства, и определена победить зло, проливающее кровь ради самоутверждения.
  • День Украинской Государственности в этом году впервые отмечается в новую дату - 15 июля, вспоминая великого князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины.
  • Символ Украинской Государственности — четыре трезубца, доказывающие богатую историю и независимость государства, происхождением от князя Владимира Великого.

Зеленский выступил в День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Украинской государственности.

В записанном видеообращении он напомнил, что 8 июля Россия прямым попаданием ракеты Х-101 попала в "Охматдет".

С «Охматдета» мир увидел тысячи фото и видео. Происшедшего. И как украинцы сплотились. Увидел, как Украину хотят убить. И, несмотря ни на что, Украина преодолевает удары.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что украинцы борются против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства, и его необходимо одолеть.

Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. Который попирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя. Россия как раз на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие, — отметил президент.

Что известно о Дне украинской государственности

В этом году День Украинской Государственности мы впервые празднуем в новую дату — 15 июля. Праздник Украины будет отмечать в третий раз.

День Украинской Государственности был установлен в 2021 году согласно указу президента Украины Владимира Зеленского (от 24 августа 2021), а впервые отметили в 2022-м.

Сначала датой избрали 28 июля — в день памяти киевского князя Владимира Великого и День Крещения Руси-Украины, но в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата сместилась на 13 дней раньше. Поэтому теперь 15 июля — праздник Украинской Государственности.

День Украинской Государственности имеет свой символ — четыре трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность. Они опровергают миф о том, что Украина — это молодое государство, ведь наш герб происходит от родового знака Рюриковичи и был знаком князя Владимира Великого, при котором крестилась Киевская Русь.

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