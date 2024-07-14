Зеленский срочно собирает руководителей всех областей Украины — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский срочно собирает руководителей всех областей Украины — что происходит

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинский лидер Владимир Зеленский во время нового видеообращения сообщил, что намерен провести встречи с главами областей после того, как встретился с губернаторами американских штатов.

Главные тезисы

  • Официальный Вашингтон готов помогать Украине в разных областях, в частности с медициной и оборонной индустрией.
  • Встречи Зеленского с губернаторами штатов США направлены на повышение защиты и поддержки украинских граждан.
  • Зеленский выразил благодарность за готовность сотрудничать и поддерживать Украину на пути реформ и восстановления страны.

Зеленский уже раскрыл цель встречи

По словам главы государства, ему удалось провести десятки встреч за неделю с лидерами стран и руководителями правительств, с конгрессменами, общественными лидерами США, с президентом Джо Байденом и спикером Майком Джонсоном.

После встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей — нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины также добавил, что официальный Вашингтон готов помогать Украине с медициной, укрытиями, оборонными индустриями.

Что известно о встрече Зеленского с губернаторами штатов

12 июля в Солт-Лейк-Сити (США) украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов.

Встреча с губернаторами американских штатов и важный разговор о том, как мы можем наладить больше связей между Украиной и Америкой, между нашими общинами в обеих странах, — сообщил глава государства.

По его словам, было много вопросов о ситуации в Украине.

Губернаторы активно интересовались тем, как дать больше защиты украинским гражданам.

Благодарен за готовность поддерживать Украину и дальше, расширять сотрудничество наших оборонных компаний, участвовать в восстановлении Украины, — подытожил Владимир Зеленский.

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