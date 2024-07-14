Зеленский срочно собирает руководителей всех областей Украины — что происходит

Украинский лидер Владимир Зеленский во время нового видеообращения сообщил, что намерен провести встречи с главами областей после того, как встретился с губернаторами американских штатов.
Главные тезисы
- Официальный Вашингтон готов помогать Украине в разных областях, в частности с медициной и оборонной индустрией.
- Встречи Зеленского с губернаторами штатов США направлены на повышение защиты и поддержки украинских граждан.
- Зеленский выразил благодарность за готовность сотрудничать и поддерживать Украину на пути реформ и восстановления страны.
Зеленский уже раскрыл цель встречи
По словам главы государства, ему удалось провести десятки встреч за неделю с лидерами стран и руководителями правительств, с конгрессменами, общественными лидерами США, с президентом Джо Байденом и спикером Майком Джонсоном.
Президент Украины также добавил, что официальный Вашингтон готов помогать Украине с медициной, укрытиями, оборонными индустриями.
Что известно о встрече Зеленского с губернаторами штатов
12 июля в Солт-Лейк-Сити (США) украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов.
По его словам, было много вопросов о ситуации в Украине.
Губернаторы активно интересовались тем, как дать больше защиты украинским гражданам.
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