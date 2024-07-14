Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — с Чехией, Словенией и Ирландией.
Главные тезисы
- Соглашение Ukrainian Compact, одобренное на саммите НАТО, предусматривает содействие в поставках оружия для украинских военных и поддержки оборонных компаний в Украине.
- Украинский компакт предусматривает обязательства по поддержке Украины в сфере обороны и безопасности, включая оказание помощи и военной техники.
- Украина, США, 21 страна НАТО, ЕС и Япония являются подписантами этого договора, присоединение других государств возможно.
Владимир Зеленский анонсировал поставки оружия и новые соглашения о безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам подытожил результаты своего многодневного визита за границу.
Также Владимир Зеленский сообщил о договор о Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне.
Зеленский заявил о подписании Украинского компакта
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина подписала 23 мощных соглашения, и "будут еще соглашения с другими странами".
Подписание этого договора выводит отношения Киева с его союзниками на новый уровень.
Кроме того, глава государства выразил благодарность американскому коллеге Джо Байдену за его лидерство и усилия, направленные на наполнение сотрудничества безопасности решительными действиями.
Владимир Зеленский также напомнил о том, что в 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе партнеры Киева смогли предпринять очень важный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины.
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