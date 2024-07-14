Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — видео
Категория
Украина
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Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание еще трех соглашений о безопасности — с Чехией, Словенией и Ирландией.

Главные тезисы

  • Соглашение Ukrainian Compact, одобренное на саммите НАТО, предусматривает содействие в поставках оружия для украинских военных и поддержки оборонных компаний в Украине.
  • Украинский компакт предусматривает обязательства по поддержке Украины в сфере обороны и безопасности, включая оказание помощи и военной техники.
  • Украина, США, 21 страна НАТО, ЕС и Япония являются подписантами этого договора, присоединение других государств возможно.

Владимир Зеленский анонсировал поставки оружия и новые соглашения о безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам подытожил результаты своего многодневного визита за границу.

Есть три новых договора безопасности для Украины. Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами — будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Владимир Зеленский сообщил о договор о Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне.

Это все об оружии наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления — все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни. Есть новые оборонные пакеты, — сказал Зеленский.

Зеленский заявил о подписании Украинского компакта

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина подписала 23 мощных соглашения, и "будут еще соглашения с другими странами".

Подписание этого договора выводит отношения Киева с его союзниками на новый уровень.

Это значительное достижение для Украины и всех нас, подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства выразил благодарность американскому коллеге Джо Байдену за его лидерство и усилия, направленные на наполнение сотрудничества безопасности решительными действиями.

Владимир Зеленский также напомнил о том, что в 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе партнеры Киева смогли предпринять очень важный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины.

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