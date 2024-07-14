Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — з Чехією, Словенією та Ірландією.

Головні тези:

  • Угода Ukrainian Compact, схвалена на саміті НАТО, передбачає сприяння у поставках зброї для українських військових та підтримку оборонних компаній в Україні.
  • “Український компакт” передбачає зобов'язання щодо підтримки України в сфері оборони та безпеки, включно з наданням допомоги та військової техніки.
  • Україна, США, 21 країна НАТО, ЄС та Японія є підписантами цього договору, приєднання інших держав є можливим.

Володимир Зеленський анонсував постачання зброї та нові безпекові угоди для України

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців підсумував результати свого багатоденного візиту закордон.

Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Володимир Зеленський повідомив про договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.

Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення — усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети, — сказав Зеленський.

Зеленський заявив про підписання Українського компакта

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 потужні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами".

Підписання цього договору виводить відносини Києва з його союзниками на новий рівень.

Це значне досягнення для України й усіх нас, — наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, глава держави висловив вдячність американському колезі Джо Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.

Володимир Зеленський також нагадав про те, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва змогли здійснити дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.

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