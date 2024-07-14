Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — відео

Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання ще трьох безпекових угод — з Чехією, Словенією та Ірландією.
Головні тези:
- Угода Ukrainian Compact, схвалена на саміті НАТО, передбачає сприяння у поставках зброї для українських військових та підтримку оборонних компаній в Україні.
- “Український компакт” передбачає зобов'язання щодо підтримки України в сфері оборони та безпеки, включно з наданням допомоги та військової техніки.
- Україна, США, 21 країна НАТО, ЄС та Японія є підписантами цього договору, приєднання інших держав є можливим.
Володимир Зеленський анонсував постачання зброї та нові безпекові угоди для України
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців підсумував результати свого багатоденного візиту закордон.
Також Володимир Зеленський повідомив про договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.
Зеленський заявив про підписання Українського компакта
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 потужні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами".
Підписання цього договору виводить відносини Києва з його союзниками на новий рівень.
Окрім того, глава держави висловив вдячність американському колезі Джо Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.
Володимир Зеленський також нагадав про те, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва змогли здійснити дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.
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