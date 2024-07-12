Зеленський провів зустріч з Мелоні у Вашингтоні — подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Зеленський з Мелоні обговорили потребу в ППО для України

У рамках зустрічі Володимир Зеленський вручив Джорджі Мелоні орден Свободи за вагомий особистий внесок у зміцнення співробітництва між Україною та Італією.

Зеленський розповів Мелоні про ситуацію на фронті, російський повітряний терор проти українських міст, зокрема про удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Лідери обговорили основні потреби України, передусім щодо ППО, підсумки першого Саміту миру, а також підготовку до другого Саміту та наступної Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії у 2025 році, — йдеться у повідомленні. Поширити

Окрему увагу під час зустрічі приділили результатам саміту НАТО у Вашингтоні.

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні

Володимир Зеленський вручив Джорджі Мелоні орден Свободи за вагомий особистий внесок у зміцнення співробітництва між Україною та Італією, підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Зеленський закликав розширити навчальні місії для українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

На Раді Україна-НАТО Володимир Зеленський наголосив на необхідності достатньої кількості винищувачів F-16 для протидії російським авіаударам.

Він зазначив, що Росія використовує близько 300 бойових літаків, і Україні потрібна така ж кількість. Для досягнення цієї мети необхідно розширити навчальні місії для українських пілотів.

Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів. Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання? Війна не повинна тривати так довго. А у випадку з F-16 це не залежить від нас. Володимир Зеленський Президент України

Також під час виступу Володимир Зеленський висловив вдячність за кожну систему ППО, яка допомагає рятувати життя українців, та за нові поставки Patriot та інших систем ППО. Він підкреслив, що ці системи необхідно якомога швидше доставити в Україну для захисту міст від російських атак.