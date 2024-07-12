Зеленский провел встречу с Мэлони в Вашингтоне — детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Зеленский из Мелони обсудили потребность в ПВО для Украины

В рамках встречи Владимир Зеленский вручил Джорджи Мэлони орден Свободы за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией.

Зеленский рассказал Мелони о ситуации на фронте, российском воздушном терроре против украинских городов, в частности об ударе по детской больнице Охматдет в Киеве.

Лидеры обсудили основные потребности Украины, прежде всего по ПВО, итоги первого Саммита мира, а также подготовку ко второму Саммиту и следующей Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии в 2025 году, — говорится в сообщении. Поделиться

Особое внимание в ходе встречи было уделено результатам саммита НАТО в Вашингтоне.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Владимир Зеленский вручил Джорджи Мэлони орден Свободы за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией, поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Зеленский призвал расширить обучающие миссии для украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.

На Совете Украина-НАТО Владимир Зеленский отметил необходимость достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам.

Он отметил, что Россия использует около 300 боевых самолетов, и Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить обучающие миссии для украинских пилотов.

Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна, по крайней мере, половина этого. Необходимо расширить обучающие миссии для пилотов. Сколько лет мы будем ждать половины 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения? Война не должна продолжаться так долго. А в случае с F-16 это не зависит от нас. Владимир Зеленский Президент Украины

Также во время выступления Владимир Зеленский выразил благодарность за каждую систему ПВО, которая помогает спасать жизнь украинцев, и новые поставки Patriot и других систем ПВО. Он подчеркнул, что эти системы необходимо как можно скорее доставить в Украину для защиты городов от российских атак.