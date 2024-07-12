Зеленский провел встречу с Мэлони в Вашингтоне — детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Главные тезисы
- Зеленский вручил Мелони орден Свободы за весомый личный вклад в сотрудничество между Украиной и Италией.
- Владимир Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для пилотов на истребителях F-16 для противодействия российским авиаударам.
- Зеленский выразил благодарность за системы ПВО, которые помогают в защите жизней украинцев от российских атак и призвал как можно быстрее доставить новые системы противовоздушной обороны в Украину.
Зеленский из Мелони обсудили потребность в ПВО для Украины
В рамках встречи Владимир Зеленский вручил Джорджи Мэлони орден Свободы за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией.
Зеленский рассказал Мелони о ситуации на фронте, российском воздушном терроре против украинских городов, в частности об ударе по детской больнице Охматдет в Киеве.
Особое внимание в ходе встречи было уделено результатам саммита НАТО в Вашингтоне.
Владимир Зеленский вручил Джорджи Мэлони орден Свободы за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией, поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Зеленский призвал расширить обучающие миссии для украинских пилотов на F-16
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.
На Совете Украина-НАТО Владимир Зеленский отметил необходимость достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам.
Он отметил, что Россия использует около 300 боевых самолетов, и Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить обучающие миссии для украинских пилотов.
Также во время выступления Владимир Зеленский выразил благодарность за каждую систему ПВО, которая помогает спасать жизнь украинцев, и новые поставки Patriot и других систем ПВО. Он подчеркнул, что эти системы необходимо как можно скорее доставить в Украину для защиты городов от российских атак.
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