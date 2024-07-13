Зеленський здійснить свій перший візит в Ірландію — яка мета

Днями президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший візит в Ірландію. Там глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Зеленський з прем'єр-міністром Ірландії обговорять повернення українських дітей, яких викрала РФ

Однією з основних тем зустрічі може стати повернення десятків тисяч українських дітей із РФ та Білорусі.

Ірландія, яка давно дотримується політики військового нейтралітету, але надає Україні нелетальну допомогу, наприклад веде розмінування через ЄС, надасть велику підтримку зусиллям України щодо повернення близько 20 тис. дітей, які були примусово переселені до Росії та Білорусі.

Також український президент виступить у палаці Бленгейм перед лідерами європейських країн, які зустрічаються для обговорення ситуації в Україні, європейської безпеки та демократії.

Глава ірландського уряду пообіцяв надавати підтримку Великій Британії на європейському рівні доручив своїм міністрам активізувати контакти з лондонськими колегами.

Очікується, що Україна домінуватиме на пленарному засіданні за участю лідерів, яким потім буде запропоновано приєднатися до трьох окремих робочих груп, присвячених обороні та демократії, в межах яких відбудуться сесії щодо дезінформаційної кризи, а також енергетики та міграції.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.