Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию — какова цель

На днях президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию. Там глава государства проведет переговоры с премьер-министром страны Саймоном Гаррисом.

Зеленский с премьер-министром Ирландии обсудят возвращение украинских детей, похищенных РФ

Одной из основных тем встречи может стать возвращение десятков тысяч украинских детей из России и Беларуси.

Ирландия, давно придерживающаяся политики военного нейтралитета, но оказывающая Украине нелетальную помощь, например ведет разминирование через ЕС, предоставит большую поддержку усилиям Украины по возвращению около 20 тыс. детей, которые были принудительно переселены в Россию и Беларусь.

Также украинский президент выступит во дворце Бленгейм перед лидерами европейских стран, встречающимися для обсуждения ситуации в Украине, европейской безопасности и демократии.

Глава ирландского правительства пообещал оказывать поддержку Великобритании на европейском уровне, поручил своим министрам активизировать контакты с лондонскими коллегами.

Ожидается, что Украина будет доминировать на пленарном заседании с участием лидеров, которым будет предложено присоединиться к трем отдельным рабочим группам, посвященным обороне и демократии, в рамках которых состоятся сессии по дезинформационному кризису, а также энергетики и миграции.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.