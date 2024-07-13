Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию — какова цель
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию — какова цель

Зеленский
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Источник:  The Guardian

На днях президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию. Там глава государства проведет переговоры с премьер-министром страны Саймоном Гаррисом.

Главные тезисы

  • Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию для обсуждения вопроса возвращения украинских детей, похищенных РФ с временно оккупированных территорий.
  • Ирландия, придерживаясь политики нейтралитета, оказывает Украине поддержку посредством нелетальной помощи, включая с помощью разминирования территорий.
  • На заседании во дворце Бленгейм лидеры европейских стран обсудят ситуацию в Украине, европейскую безопасность и демократию, а также возможность присоединиться к рабочим группам по обороне и демократии.

Зеленский с премьер-министром Ирландии обсудят возвращение украинских детей, похищенных РФ

Одной из основных тем встречи может стать возвращение десятков тысяч украинских детей из России и Беларуси.

Ирландия, давно придерживающаяся политики военного нейтралитета, но оказывающая Украине нелетальную помощь, например ведет разминирование через ЕС, предоставит большую поддержку усилиям Украины по возвращению около 20 тыс. детей, которые были принудительно переселены в Россию и Беларусь.

Также украинский президент выступит во дворце Бленгейм перед лидерами европейских стран, встречающимися для обсуждения ситуации в Украине, европейской безопасности и демократии.

Глава ирландского правительства пообещал оказывать поддержку Великобритании на европейском уровне, поручил своим министрам активизировать контакты с лондонскими коллегами.

Ожидается, что Украина будет доминировать на пленарном заседании с участием лидеров, которым будет предложено присоединиться к трем отдельным рабочим группам, посвященным обороне и демократии, в рамках которых состоятся сессии по дезинформационному кризису, а также энергетики и миграции.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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