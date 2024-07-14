Зеленський терміново збирає очільників усіх областей України — що відбувається

Український лідер Володимир Зеленський під час нового відеозвернення повідомив, що хоче провести зустрічі з главами областей після того, як зустрівся з губернаторами американських штатів.
Головні тези:
- Офіційний Вашингтон готовий допомагати Україні у різних сферах, зокрема з медициною та оборонною індустрією.
- Зустрічі Зеленського з губернаторами штатів США спрямовані на підвищення захисту та підтримки українських громадян.
- Зеленський висловив вдячність за готовність співпрацювати та підтримувати Україну на шляху реформ і відбудови країни.
Зеленський уже розкрив мету зустрічі
За словами глави держави, йому вдалося провести десятки зустрічей за тиждень із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами США, із президентом Джо Байденом і спікером Майком Джонсоном.
Президент України також додав, що офіційний Вашингтон готовий допомагати Україні з медициною, укриттями, оборонними індустріями тощо.
Що відомо про зустрічі Зеленського з губернаторами штатів
12 липня в Солт-Лейк-Сіті (США) український лідер Володимир Зеленський взяв участь у щорічних зборах Національної асоціації губернаторів і зустрівся з керівниками американських штатів.
За його словами, було багато питань про ситуацію в Україні.
Губернатори активно цікавилися тим, як дати більше захисту українським громадянам.
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