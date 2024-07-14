Зеленський терміново збирає очільників усіх областей України — що відбувається

Український лідер Володимир Зеленський під час нового відеозвернення повідомив, що хоче провести зустрічі з главами областей після того, як зустрівся з губернаторами американських штатів.

Зеленський уже розкрив мету зустрічі

За словами глави держави, йому вдалося провести десятки зустрічей за тиждень із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами США, із президентом Джо Байденом і спікером Майком Джонсоном.

Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей — нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Володимир Зеленський Президент України

Президент України також додав, що офіційний Вашингтон готовий допомагати Україні з медициною, укриттями, оборонними індустріями тощо.

Що відомо про зустрічі Зеленського з губернаторами штатів

12 липня в Солт-Лейк-Сіті (США) український лідер Володимир Зеленський взяв участь у щорічних зборах Національної асоціації губернаторів і зустрівся з керівниками американських штатів.

Зустріч із губернаторами американських штатів і важлива розмова про те, як ми можемо налагодити більше зв'язків між Україною і Америкою, між нашими громадами в обох країнах, — повідомив глава держави. Поширити

За його словами, було багато питань про ситуацію в Україні.

Губернатори активно цікавилися тим, як дати більше захисту українським громадянам.