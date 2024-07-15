Зеленський привітав українців з Днем Державності — відео

За словами президента, сьогодні, у День Української Державності, потрібно зосередитися на битві, яку Україна повинна виграти.

Зеленський виступив у День української державності

Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Української державності.

У записаному відеозверненні він нагадав, що 8 липня Росія прямим влучанням ракети Х-101 поцілила у "Охматдит".

З «Охматдиту» світ побачив тисячі фото й відео. Того, що сталося. І як українці згуртувалися.Побачив, як Україну хочуть убити. І як попри все Україна долає удари. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що українці боряться проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який нескінченно далекий від справжнього християнства, і його необхіднео здолати.

Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші, — зазначив президент. Поширити

Що відомо про День української державності

Цього року День Української Державності ми вперше святкуємо в нову дату — 15 липня. Свято Україна відзначатиме втретє.

День Української Державності було встановлено 2021 року згідно з указом президента України Володимира Зеленського (від 24 серпня 2021 року), а вперше відзначили у 2022-му.

Спочатку датою обрали 28 липня- у день пам'яті київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі-України, але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата змістилася на 13 днів раніше. Тому тепер 15 липня- свято Української Державності.