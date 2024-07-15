Зеленський привітав українців з Днем Державності — відео

За словами президента, сьогодні, у День Української Державності, потрібно зосередитися на битві, яку Україна повинна виграти.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський вітає українців з Днем Української Державності та закликає зосередитися на перемозі над злом.
- День Української Державності символічно відзначається чотирма тризубами, які символізують боротьбу, незалежність, історію та ідентичність.
- Україна згуртована в боротьбі проти страшного ворога, неприйнятного для справжнього християнства, і визначена перемогти зло, яке проливає кров заради самоствердження.
- День Української Державності в цьому році вперше відзначається у нову дату — 15 липня, згадуючи великого князя Володимира Великого та День Хрещення Русі-України.
- Символ Української Державності — чотири тризуби, що доводять багату історію та незалежність держави, походженням від князя Володимира Великого.
Зеленський виступив у День української державності
Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Української державності.
У записаному відеозверненні він нагадав, що 8 липня Росія прямим влучанням ракети Х-101 поцілила у "Охматдит".
Він зазначив, що українці боряться проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який нескінченно далекий від справжнього християнства, і його необхіднео здолати.
Що відомо про День української державності
Цього року День Української Державності ми вперше святкуємо в нову дату — 15 липня. Свято Україна відзначатиме втретє.
День Української Державності було встановлено 2021 року згідно з указом президента України Володимира Зеленського (від 24 серпня 2021 року), а вперше відзначили у 2022-му.
Спочатку датою обрали 28 липня- у день пам'яті київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі-України, але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата змістилася на 13 днів раніше. Тому тепер 15 липня- свято Української Державності.
День Української Державності має свій символ — чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність . Вони спростовують міф про те, що Україна — це молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичі та був знаком князя Володимира Великого, за часів якого хрестилася Київська Русь.
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