Закрити небо. Зеленський назвав кількість необхідних Україні ЗРК Patriot — відео

Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо від російських повітряних ударів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня.

Україна потребує 25 ЗРК Patriot — Зеленський

Зеленський наголосив на пресконференції на життєво важливій потребі для України для закриття неба.

Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про отримання Україною додаткових ЗРК Patriot

За словами посла США при НАТО Джуліанни Сміт, під час саміту Альянсу у Вашингтоні має бути схвалено рішення щодо передачі Україні додаткових ЗРК Patriot.

Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями, — підкреслила Сміт.

За її словами, саміт НАТО у Вашингтоні буде великою подією для України та західних партнерів.

Сміт порадила слідкувати за новинами щодо оголошення нової військової допомоги Україні від партнерів. Поширити

Вона запевнила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.