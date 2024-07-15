Закрити небо. Зеленський назвав кількість необхідних Україні ЗРК Patriot — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Закрити небо. Зеленський назвав кількість необхідних Україні ЗРК Patriot — відео

Офіс Президента України
Зеленський

Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо від російських повітряних ударів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня.

Головні тези:

  • Україні потрібно 25 ЗРК Patriot для повного закриття неба від російських повітряних ударів, каже Зеленський.
  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні передбачається рішення щодо передачі Україні додаткових систем Patriot, які стануть великим кроком у зміцненні обороноздатності країни.
  • Посол США при НАТО Джуліанна Сміт підкреслила, що отримання додаткових ЗРК Patriot для України є позитивним сигналом від західних партнерів.

Україна потребує 25 ЗРК Patriot — Зеленський

Зеленський наголосив на пресконференції на життєво важливій потребі для України для закриття неба.

Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про отримання Україною додаткових ЗРК Patriot

За словами посла США при НАТО Джуліанни Сміт, під час саміту Альянсу у Вашингтоні має бути схвалено рішення щодо передачі Україні додаткових ЗРК Patriot. 

Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями, — підкреслила Сміт.

За її словами, саміт НАТО у Вашингтоні буде великою подією для України та західних партнерів.

Сміт порадила слідкувати за новинами щодо оголошення нової військової допомоги Україні від партнерів.

Вона запевнила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань.

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