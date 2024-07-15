Україна відкрита для пропозицій у межах Формули миру — Зеленський на пресконференції
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна відкрита для пропозицій у межах Формули миру — Зеленський на пресконференції

Офіс Президента України
Зеленський

Україна розгляне будь-які пропозиції у межах Формули миру, але не обов'язково прийме їх. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, яка відбувається прямо зараз.

Головні тези:

  • Україна відкрита для пропозицій у межах Формули миру, за словами Володимира Зеленського.
  • Важливість відновлення енергетики України визначена як життєво важлива для країни.
  • Глобальний саміт миру у Швейцарії став дипломатичним полем бою для здобуття справедливого миру.
  • Україна розгляне пропозиції з участю всіх зацікавлених сторін, не тільки Європи.
  • Завершення війни в Україні на основі міжнародного права подарує кожній державі у світі справедливість, чесність та ефективність.

Україна максимально відкрита для пропозицій по Формулі миру — Зеленський

15 липня Зеленський провів пресконференцію, на якій говорив, у тому числі про українську Формулу миру.

Ми максимально відкриті, чекаємо на пропозиції інших країн світу щодо української Формули миру. Ми відкриті для діалогу не тільки з країнами Європи, а з усіма зацікавленими сторонами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський назвав Саміт миру “дипломатичним полем бою”, яке теж важливо.

Це наше дипломатичне та ризиковане поле бою. Це також битва, треба битися, бути розумними. Звісно, справжній фронт головніше, але це теж має величезне значення.

Президент України зазначив, що одним з питань Саміту миру було відновлення енергетики України, і воно наразі є життєво важливим для всієї України.

Світ наближає справедливий мир — Зеленський

У швейцарському Бюргенштоці 15 червня розпочалося перше пленарне засідання Глобального саміту миру, головною метою якого буде обговорення української Формули миру.

Зі вступними промовами виступили Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд та Президент України Володимир Зеленський.

Свою промову на першому пленарному засіданні Зеленський розпочав словами:

Сьогодні день тоді, коли світ наближає справедливий мир.

Він подякував всім, хто так важко працював задля цього дня, всім лідерам, командам та радникам, всім державам.

Коли ми справедливо та чесно завершимо цю війну для України на основі міжнародного права, тоді кожна держава у світі зможе розраховувати на таку ж справедливість та чесність, на таку ж ефективність Статуту ООН стосовно своїх прав.

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