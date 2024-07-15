Украина открыта для предложений в рамках Формулы мира — Зеленский на пресс-конференции

Украина рассмотрит все предложения в рамках Формулы мира, но не обязательно примет их. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая проходит прямо сейчас.

Украина максимально открыта для предложений по Формуле мира — Зеленский

15 июля Зеленский провел пресс-конференцию, на которой говорил, в том числе об украинской Формуле мира.

Мы максимально открыты, ждем предложений других стран мира по украинской Формуле мира. Мы открыты для диалога не только со странами Европы, но и со всеми заинтересованными сторонами. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский назвал Саммит мира "дипломатическим полем боя", которое тоже важно.

Это наше дипломатическое и рискованное поле боя. Это тоже битва, надо сражаться, быть разумными. Конечно, настоящий фронт главнее, но это тоже имеет огромное значение. Поделиться

Президент Украины отметил, что одним из вопросов Саммита мира было восстановление энергетики Украины, и оно сейчас жизненно важно для всей Украины.

Мир приближает справедливый мир.

В швейцарском Бюргенштоке 15 июня началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира, главной целью которого станет обсуждение украинской Формулы мира.

Со вступительными речами выступили Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский.

Свою речь на первом пленарном заседании Зеленский начал:

Сегодня день, когда мир приближает справедливый мир.

Он поблагодарил всех, кто так тяжело работал ради этого дня, всех лидеров, команд и советников, всех государств.