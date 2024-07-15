Украина открыта для предложений в рамках Формулы мира — Зеленский на пресс-конференции

Украина рассмотрит все предложения в рамках Формулы мира, но не обязательно примет их. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая проходит прямо сейчас.
Главные тезисы
- Украина открыта для предложений в рамках Формулы мира, но не обязательно примет их, согласно заявлению Президента Зеленского.
- Восстановление энергетики Украины определено как жизненно важное направление для страны.
- Глобальный саммит мира в Швейцарии стал площадкой для дипломатических усилий по достижению справедливого мира.
- Украина готова рассмотреть предложения с участием всех заинтересованных сторон, не ограничиваясь только странами Европы.
- Завершение войны в Украине на основе международного права обещает принести справедливость и честность всем государствам мира.
Украина максимально открыта для предложений по Формуле мира — Зеленский
15 июля Зеленский провел пресс-конференцию, на которой говорил, в том числе об украинской Формуле мира.
Зеленский назвал Саммит мира "дипломатическим полем боя", которое тоже важно.
Президент Украины отметил, что одним из вопросов Саммита мира было восстановление энергетики Украины, и оно сейчас жизненно важно для всей Украины.
Мир приближает справедливый мир.
В швейцарском Бюргенштоке 15 июня началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира, главной целью которого станет обсуждение украинской Формулы мира.
Со вступительными речами выступили Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский.
Свою речь на первом пленарном заседании Зеленский начал:
Сегодня день, когда мир приближает справедливый мир.
Он поблагодарил всех, кто так тяжело работал ради этого дня, всех лидеров, команд и советников, всех государств.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-