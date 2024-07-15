Украина открыта для предложений в рамках Формулы мира — Зеленский на пресс-конференции
Категория
Украина
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Украина открыта для предложений в рамках Формулы мира — Зеленский на пресс-конференции

Офис Президента Украины
Зеленский
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Украина рассмотрит все предложения в рамках Формулы мира, но не обязательно примет их. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая проходит прямо сейчас.

Главные тезисы

  • Украина открыта для предложений в рамках Формулы мира, но не обязательно примет их, согласно заявлению Президента Зеленского.
  • Восстановление энергетики Украины определено как жизненно важное направление для страны.
  • Глобальный саммит мира в Швейцарии стал площадкой для дипломатических усилий по достижению справедливого мира.
  • Украина готова рассмотреть предложения с участием всех заинтересованных сторон, не ограничиваясь только странами Европы.
  • Завершение войны в Украине на основе международного права обещает принести справедливость и честность всем государствам мира.

Украина максимально открыта для предложений по Формуле мира — Зеленский

15 июля Зеленский провел пресс-конференцию, на которой говорил, в том числе об украинской Формуле мира.

Мы максимально открыты, ждем предложений других стран мира по украинской Формуле мира. Мы открыты для диалога не только со странами Европы, но и со всеми заинтересованными сторонами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский назвал Саммит мира "дипломатическим полем боя", которое тоже важно.

Это наше дипломатическое и рискованное поле боя. Это тоже битва, надо сражаться, быть разумными. Конечно, настоящий фронт главнее, но это тоже имеет огромное значение.

Президент Украины отметил, что одним из вопросов Саммита мира было восстановление энергетики Украины, и оно сейчас жизненно важно для всей Украины.

Мир приближает справедливый мир.

В швейцарском Бюргенштоке 15 июня началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира, главной целью которого станет обсуждение украинской Формулы мира.

Со вступительными речами выступили Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский.

Свою речь на первом пленарном заседании Зеленский начал:

Сегодня день, когда мир приближает справедливый мир.

Он поблагодарил всех, кто так тяжело работал ради этого дня, всех лидеров, команд и советников, всех государств.

Когда мы справедливо и честно завершим эту войну для Украины на основе международного права, тогда каждое государство в мире сможет рассчитывать на ту же справедливость и честность, на такую же эффективность Устава ООН по своим правам.

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